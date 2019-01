Knapp 20 Millionen für neues Kulturzentrum im Kreis 5

Die Zentralwäscherei Zürich (ZWZ AG) im Stadtkreis 5 gibt ihren Standort in Zürich auf und zieht in ein neues Gebäude in Regensdorf. Die Stadt will die Räume der Bevölkerung öffentlich zugänglich machen. Ein neuer Treffpunkt im Quartier soll entstehen.

Die Räume will die Stadt bis mindestens 2026 für eine Zwischennutzung öffnen. Darum beantragt der Stadtrat beim Gemeinderat die vorzeitige Aufhebung des geltenden Baurechts und einen Kredit von 19,3 Millionen Franken, um die ZWZ-Gebäude zu erwerben, die nötigen Umbauten zu finanzieren und den anschliessenden Betrieb zu bezahlen, wie die Stadträte Raphael Golta (SP), André Odermatt (SP) und Filippo Leutenegger (FDP) heute vor den Medien erklärten.

Vielfältige Nutzung

Nicht nur die Zentralwäscherei zieht weg, auch das benachbarte Kehrichtheizkraftwerk Josefstrasse wird in absehbarer Zeit frei. Damit entsteht das Grundstück Josef-Areal von 20'000 Quadratmetern. Frühestens 2026 werden dort neue Nutzungen realisiert. Bei der definitiven Entwicklung des Areals werde die Bevölkerung Gelegenheit haben, sich einzubringen. «Wir haben auf diesem Areal die Chance, eine Nutzungsvielfalt entstehen zu lassen, die für das Quartier einen spürbaren Mehrwert bringt», sagte Hochbauvorsteher Odermatt.

In den beiden ZWZ-Gebäuden sind Räume für Projekte, Kultur, Veranstaltungen, Musik oder zum Werken vorgesehen. Sie kosten 95 Franken pro Quadratmeter und Jahr. Das Sportamt wird die Sheddachhallen bewirtschaften. Im überdachten Trainings- und Spielbereich werden unter anderem Flächen für klassische Ballsportarten und Functional Training angeboten. Es wird aber auch Raum für Rand- und Trendsportarten geschaffen. Von Montag bis Freitag werden Schulen die Hallen nutzen, von 16 bis 22 Uhr und am Wochenende stehen sie der Bevölkerung zur Verfügung.

Platz für Sport: In den Sheddachhallen soll es Trainings- und Spielbereiche geben. Bild: zet

Die ZWZ wäscht seit 1967 in den Räumen an der Neuen Hard 12 und der Josefstrasse 219 im Industriequartier Wäsche für Spitäler und Heime. Den dafür benötigten Dampf bezieht sie vom benachbarten Kehrichtheizkraftwerk Josefstrasse. Das Grundstück gehört der Stadt, der Baurechtsvertrag würde am 31. Dezember 2024 enden. Mit Blick auf den bevorstehenden Heimfall und weil das Heizkraftwerk den Betrieb in absehbarer Zeit einstellt, zieht die ZWZ Ende Jahr nach Regensdorf. (Tages-Anzeiger)