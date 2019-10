Köppel unerwünscht

Am Mittwoch ist es in der linken Buch-Bar Sphères in Zürich-West zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Gästen und Roger Köppel gekommen, der mit seinen «Weltwoche»-Redaktorinnen und -Redaktoren über Mittag eine Themensitzung abgehalten hat. Heute morgen twitterte Köppel: «Sie schmeissen uns raus. Linke Intoleranz in Zürich.»

Die linke Zürcher Szene-Beiz mit Buchladen «Sphères» sperrt die #Weltwoche aus. Ich kaufe dort seit Jahren Bücher. In einer abgeschiedenen Ecke hielten wir am Mittwoch beim Lunch im kleinen Kreis unsere Themensitzung ab. Jetzt schmeissen sie uns raus. Linke Intoleranz in Zürich. — Roger Köppel (@KoeppelRoger) October 24, 2019

Philipp Probst, Geschäftsleiter in der Szene-Bar, dementierte dies: «Wir schätzen Roger Köppel als Gast in unserem Lokal, und er darf auch sehr gern wiederkommen.» Gleichzeitig bestätigt Probst, dass sich mehrere Gäste durch den «Weltwoche»-Chef und seine Redaktionscrew gestört gefühlt und sich beim Personal beschwert haben. Es gebe zwar keine Reklamationen wegen eines Fehlverhaltens, aber: «Herr Köppel ist eben eine stark polarisierende Persönlichkeit.»

Langjähriger Kunde

Probst selber hat gestern mit Köppel nicht gesprochen, doch offenbar hätten das Gäste getan. Man habe den «Weltwoche»-Chef auch nicht hinausgeworfen. Tatsache sei aber, dass Köppel ein langjähriger Kunde sei, regelmässig Bücher kaufe und seit einigen Wochen auch seine wöchentlichen Themensitzungen im Sphères abhalte. Die «Weltwoche»-Redaktion befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft.

Mit Köppel selber hat Probst seit gestern noch nicht gesprochen, sondern lediglich mit seiner Sekretärin. Er hoffe, dass er sich mit ihm demnächst zusammensetzen könne, um die Sache zu klären. Köppel selber hat bisher auf eine Anfrage des TA nicht reagiert.