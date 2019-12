«Kommando» bekennt sich zu Brandanschlag im Seefeld

Um 1.30 Uhr brannten in der Nacht auf Dienstag zwei Autos vor einer Mercedes-Garage an der Färberstrasse im Seefeld. Die Feuerwehr löschte den Brand, konnte aber nicht verhindern, dass auch die angrenzenden Häuser in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Franken. Die Stadtpolizei Zürich ging in einer Mitteilung von Brandstiftung aus und sucht Zeugen.

Erdogan-Besuch als Anlass

Nun hat sich auf der linksradikalen Online-Plattform barrikade.info ein «Kommando Sehit Bager Nujiyan» zum Anschlag bekannt. Bager Nujiyan ist der kurdische Name eines deutschen Guerillakämpfers, der in Syrien bei einem türkischen Luftangriff umgekommen ist.

Als Anlass für den Anschlag wird der Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan bei der Uno in Genf genannt und dass der deutsche Autohersteller die türkische Armee beliefert, welche im syrischen Rojava gegen die Kurden kämpft.

(pu)