Kosmos-Aktionäre wollen Putsch korrigieren

Wenn der Führungswechsel im Zürcher Kulturhaus Kosmos im Juni 2019 als Putsch dargestellt wurde, müsste man jetzt vom Gegenputsch sprechen. Jene, die ihn vorantreiben, sprechen lieber von der «Heilung» des «Bruchs». Rund die Hälfte des Aktionariats fühle sich seither im Verwaltungsrat nicht mehr vertreten. Besondere Irritation löst nach wie vor der damals gewählte Edwin van der Geest aus, weil dieser als Vertreter eines NZZ-nahen, neoliberalen Kurses gilt.

Eine Gruppe von zehn unzufriedenen Aktionärinnen und Aktionären stösst nun einen Neuanfang an: An einer ausserordentlichen Generalversammlung soll der komplette Verwaltungsrat ersetzt werden. Eine Kompromisslösung mit der aktuellen Kosmos-Führung kam trotz zahlreicher Verhandlungen nicht zustande. Die Versammlung hätte schon am 26. März stattfinden sollen, wegen der Coronakrise wird sie nun auf den nächstmöglichen Termin verschoben – wann immer das sein wird.

All dies wurde gestern den Aktionärinnen per E-Mail bekannt gegeben. Kosmos-Sprecherin Sarah Bleuler bestätigt die Verschiebung der ausserordentlichen Generalversammlung. Zurzeit sei eine solche kein Thema, da die Führung wegen der Coronakrise und der dadurch bedingten Schliessung des Kulturhauses stark gefordert sei. Inhaltlich werde man sich äussern, wenn ein Ersatztermin gefunden sei.

Frauen sollen es richten

Laut dem Schauspieler und Verleger Patrick Frey, Sprecher der Aktionärsgruppe, spielt der Termin keine Rolle. Am Vorschlag für eine Neubesetzung des Verwaltungsrats werde dies nichts mehr ändern. Man habe sich bewusst für ein reines Frauenticket entschieden. Auf diesem sei «Prominenz mit Ausstrahlung über Zürich hinaus» zu finden. Frey nennt keine Namen, die fünf Frauen brächten aber viel professionelle Kompetenz in Gastronomie, Kultur, Kino, Finanzen und Kommunikation mit.

Auch die Identität der Aktionärinnen und Aktionäre, die dahinter stehen, will Frey nicht preisgeben. Er bestätigt nur, dass jene dazugehören, die an der turbulenten Generalversammlung vom Juni 2019 zu den Verlierern gehörten. Dies waren unter anderem Filmemacherkollegen des ausgebooteten Kosmos-Mitgründers und Regisseurs Samir.

Er wäre einer der Leidtragenden eines Wechsels: Kosmos-Mitgründer Bruno Deckert, heute Verwaltungsratspräsident. Foto: Dominique Meienberg

Ein persönlicher Konflikt zwischen Samir und dem zweiten Mitgründer, dem Buchhändler Bruno Deckert, stand am Ursprung der Machtkämpfe ums Kosmos. Deckert ist zurzeit Verwaltungsratspräsident. Würde er abgewählt, wäre die Gründergeneration ganz aus der Leitung des Hauses entfernt. Frey bezeichnet dies als Chance. Das vorgeschlagene Frauenteam gehöre keinem der zerstrittenen Lager an. Es gehe auch nicht darum, einen «linken Kurs» im Kosmos durchzusetzen. Dieses dürfe aber seine Haltung nicht zu stark verwässern – für neoliberale Inhalte etwa sei kein Platz.