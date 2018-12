Kosten für neues Zürcher Sozialzentrum explodieren

An der Röschibachstrasse 24/26 am Nordende der Hardbrücke entsteht ein Sozialzentrum mit 200 Büroarbeitsplätzen. Dort sollen künftig alle Kundinnen und Kunden von Unter- und Oberstrass, Wipkingen, Höngg und Affoltern betreut werden. Für jene aus Affoltern ist das eine Umstellung, sie werden heute im Zentrum Dorflinde in Oerlikon bedient. Die anderen wurden bisher in einem Gebäude in der Nähe, an der Hönggerstrasse 24, betreut.

Auch die Kundschaft der Zentralen Rückerstattungen sowie der Zentralen Abklärungsund Vermittlungsstelle – vor allem Personen ohne festen Wohnsitz – müssen sich umgewöhnen. Sie werden heute im Hochhaus Werd respektive an der Strassburgstrasse im Kreis 4 bedient und kommen ins neue Sozialzentrum am Wipkingerplatz.

31 statt 10 Millionen

Wie der Stadtrat in einer Mitteilung schreibt, können so jährliche Mietkosten von 730'000 Franken eingespart werden. Gratis ist dies natürlich nicht. Das sechsstöckige Haus an der Röschibachstrasse, in dem es auch 23 Wohnungen gibt, muss umgebaut und renoviert werden. Ursprünglich rechnete der Stadtrat mit einer Investitionssumme von 10 Millionen Franken. Jetzt beantragt er dem Gemeinderat 30,9 Millionen.

Der Grund für die Kostenexplosion: Das Gebäude aus dem Jahr 1985 ist in schlechterem Zustand als angenommen, es braucht tiefere Eingriffe. Ausserdem ist gemäss Marc Huber von Immobilien Stadt Zürich der Projektperimeter auf 16'000 Quadratmeter Geschossfläche erweitert worden und muss der Brandschutz erneuert werden. Letzteres betrifft auch die Wohnungen. Trotz erhöhtem Aufwand spricht Huber von einem «vergleichsweise kostengünstigen Projekt», zumal die Instandsetzung umfassend sei: «Die Kosten pro Arbeitsplatz liegen im städtischen Vergleich eher tief.»

Abstimmung in einem Jahr

Im Gebäudekomplex gingen bis 2014 Mitarbeitende der ZKB ein und aus, im Parterre war das Café Röschibach einquartiert. Die Bank hatte das Haus im Rahmen einer grossen Verkaufsaktion für 42 Millionen Franken angeboten, die Stadt Zürich kaufte es für 34,7 Millionen. Seither wird es von Gewerbetreibenden und Künstlern zwischengenutzt.

Das letzte Wort zu den Plänen hat das Volk wohl im November 2019. Zuerst ist noch das Parlament am Zug. Beide werden nicht nur über die 30,9 Millionen zu befinden haben, sondern auch über 28,9 Millionen für die Übertragung der Liegenschaft vom Finanz-ins Verwaltungsvermögen. Das sind keine eigentlichen Kosten, das Haus wechselt vom einen städtischen Immobilienportfolio ins andere. Der Gesamtkredit beläuft sich also auf 59,8 Millionen. Der Unterschied zwischen dem Kauf- und dem Übertragungspreis gründet darin, dass die 23 Wohnungen ausgenommen sind. Geplante Inbetriebnahme ist Anfang 2022. (Tages-Anzeiger)