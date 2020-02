Krempelt Zürich heute sein Steuersystem um?

Zürichs Jungfreisinnige und Jungsozialisten haben ein ganz ähnliches Ziel: Sie wollen das Steuersystem im Kanton umbauen. Deshalb haben beide Parteien Steuerinitiativen lanciert, Unterschriften gesammelt und erfolgreich eingereicht. Heute stimmen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger des Kantons über die beiden Vorlagen ab. Abgesehen vom gemeinsamen Ziel, dem Umbau des kantonalen Steuersystems, haben sie wenig gemeinsam.

Mit der Entlastungsinitiative wollen die Jungsozialisten wenig und normal Verdienende geringer besteuern. Die rund 10 Prozent sehr gut Verdienenden sollen jedoch stärker zur Kasse gebeten werden. Somit bliebe die Steuerreform saldoneutral. Für Singles mit steuerbaren Einkommen von über 162'000 und für Ehepaare mit über 210'000 Franken Einkommen würde in der Tariftabelle eine neue Steuerprogression mit 15 Prozentpunkten geschaffen. Sogar 17 Prozentpunkte würde die Steuerprogression für Single-Einkommen von über 200'000 Franken und Ehepaar-Einkommen von über 250'000 Franken betragen.

In diesen Einkommensklassen müssten die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler bis zu 30 Prozent mehr Steuern bezahlen. Die Gegner fürchten, dass diese Spitzenverdienenden in andere Kantone abwandern. Nur SP, Grüne und AL haben zu dieser Vorlage die Ja Parole beschlossen. Die anderen Parteien lehnen sie ab.

Die Jungfreisinnigen wollen mit ihrer Mittelstandsinitiative das Steuersystem so umbauen, dass alle weniger Steuern zahlen müssen. Das wäre nicht saldoneutral und würde für Kanton und Gemeinden zu Einnahmeausfällen von 730 Millionen Franken führen. Unter anderem will dieses Begehren die oberste 13-Prozent-Progressionsstufe in der Tariftabelle streichen. Das ist ein langjähriges Anliegen der Bürgerlichen im Kanton Zürich.

Sollte die Mittelstandsinitiative angenommen werden, könnten Superreiche mit Einsparungen in sechsstelliger Höhe rechnen. Die Befürworter sind der Ansicht, dass die Staatskassen diese Verluste verkraften könnten. Ihre Gegner sehen dies anders. Die Ja-Parole zu dieser Vorlage haben nur FDP und SVP herausgegeben. Die anderen Parteien lehnen sie ab.

