Labitzke-Areal: Mieter können jetzt einziehen

Es war ein GAU. Über 100 Mietparteien mussten kurzfristig den Einzug in ihre neuen Wohnungen auf dem Labitzke-Areal verschieben. Einige wurden erst einen Tag vor dem geplanten Bezugstermin, am 14. März, informiert. Auf dem Areal an der Hohlstrasse in Zürich-Altstetten baut Mobimo insgesamt 277 Wohnungen.

Jetzt, knapp zwei Monate später, ziehen die lMieter ein. «Die letzten Schlüsselübergaben sind für diese Woche geplant», sagt eine Mobimo-Sprecherin. Bis Ende Woche seien die restlichen Wohnungen im Flachbau bezogen. Die ersten Bezüge hätten bereits Mitte April stattgefunden. Die Wohnungen in den Hochhäusern werden termingerecht bis Ende Juni bezugsbereit sein, fügt die Sprecherin an. Wie viel Mehrkosten die Verzögerung verursacht hat, kann die Mobimo-Sprecherin noch nicht beziffern.

Hotelübernachtungen für künftige Mieter

Der Grund für die Verzögerung war eine fehlende Einzugsbewilligung. Neubauten brauchen diese, denn sie beinhaltet feuer- und baupolizeiliche Abklärungen. «Eine für die Mieterinnen und Mieter sehr unschöne Situation» nannte damals eine Mobimo-Sprecherin die kurzfristige Verschiebung des Einzugs. Als Entschädigung bezahlte Mobimo für hundert Mieterinnen und Mieter Einstellplätze für Möbel und Hotelübernachtungen, einige Mieter wurden temporär im Hotel Renaissance in Zürich-West, andere im Hotel Placid im Kreis 9 untergebracht.

Die Totalunternehmerin Implenia wäre verpflichtet gewesen, die behördliche Bezugsbewilligung einzuholen. Die Montage der Aussenfassade habe mehr Zeit in Anspruch genommen als erwartet. Dies habe zur Verzögerung geführt. Der Sprecher der Implenia fügte an: «Implenia bedauert die Verzögerung ausserordentlich und versteht den Unmut der künftigen Mieter.»

Das Z-förmige Labitzke-Areal umfasst 10'000 Quadratmeter und weist sieben öffentlich zugängliche Plätze auf. Die Wohnungen der Siedlung Labitzke sind in acht Gebäuden mit unterschiedlichen Höhen untergebracht. Leute aus 20 verschiedenen Ländern ziehen dereinst in die 277 Mietwohnungen, die zwischen 1,5 und 4,5 Zimmer aufweisen.

(dsa/sip)