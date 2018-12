Lärm, Geschrei, Wildpinkler

Die Verantwortlichen des «Projekts Nachtleben» heben in ihrem Schlussbericht drei grosse Herausforderungen hervor: Lärm, der sich nicht eindeutig einem Club oder einer Person zuordnen lässt, Alkohol, der im Freien genossen nach und nach zur Enthemmung führt, und das Phänomen Langstrasse, wo beides in einem Mass zusammenkommt, dass man «von einer eigenen Kategorie» reden muss.

Wenn störender Lärm oder Littering einem einzelnen Betrieb zugeordnet werden kann, wie es am Idaplatz oder im Kreis 3 schon der Fall war, so finde man mit Anwohnern und Bars normalerweise innerhalb weniger Monate einen Weg zurück zu einer quartierverträglichen Situation, schreiben die Verantwortlichen. «Ist dies nicht gegeben und befinden sich mehrere Nachtlokale im Umkreis, so diffundiert die Verantwortung.» Das gleiche Problem stellt sich für die Polizei bei grösseren Menschenmengen: Lässt sich der Täter nicht ausmachen, so ist es auch nicht möglich, eine Übertretung zu ahnden.

Alkohol ist heute während 24 Stunden erhältlich, ausserhalb der Clublokale günstiger als drinnen. Auch das Rauchverbot treibt die Konsumenten auf die Strasse. Diese «Mediterranisierung der Gesellschaft» stört die Nachbarschaft.

Und dann die Langstrasse: «Nirgends gehen geltendes Recht und gelebte Realität so auseinander wie hier.» Schleichend ist eine spezielle Durchsetzungspraxis entstanden: «Im Langstrassengebiet wird oft noch toleriert, was andernorts in der Stadt geahndet wird.»

Rezepte, die funktionieren

Im Bericht ist viel von Kompromissen, vom Dialog und vom stetigen Wandel die Rede. Das Projektteam gibt aber auch konkrete Empfehlungen und listet auf, was funktioniert:

Kontrollen: Das Interesse der Betreiber von 24-Stunden-Shops an einem Workshop der Stadt zum Thema Littering war gering. Deshalb griff diese durch und kontrollierte in einem nächsten Schritt, ob tatsächlich nur Familienmitglieder in der Nacht arbeiten würden, wie es das Arbeitsgesetz vorsieht. Das Arbeits­inspektorat ermahnte, sprach Verwarnungen aus und verzeigte. Das Projektteam empfiehlt, die Kontrollen weiterzuführen, was zur Eindämmung der Shops führe. Auch soll die Polizei zu Fuss Präsenz markieren, um auf Geschrei oder Wildpinkeln reagieren zu können.

(Tages-Anzeiger)