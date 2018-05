Lärmgegner gewinnen vor Bundesgericht

Das Bundesgericht hat zwei Anwohnern im Langstrassenquartier recht gegeben, wie die NZZ heute Dienstag berichtet. Sie wehrten sich gegen eine Gartenwirtschaft mit 70 Sitzplätzen, die eine Immobilienfirma in einem Innenhof an der Zwinglistrasse einrichten wollte. Die Bausektion der Stadt Zürich hatte das Vorhaben 2016 erlaubt.

Den Anwohnern ging das zu weit. Sie befürchteten, dass der Partylärm im Quartier nicht nur von der Strasse her in ihre Wohnung dringe, sondern auch aus dem Innenhof. Deshalb rekurrierten sie beim Baurekursgericht und beim Verwaltungsgericht. Beide lehnten ihre Beschwerde ab. Das Restaurant befinde sich in einem der belebtesten Quartiere der Stadt, die Aussenwirtschaft müsse zudem um 22 Uhr schliessen. Die geschätzte Belastung von 65 Dezibel sei zumutbar.

Das Bundesgericht beurteilte die Situation anders: Durch die 70 Plätze werde der Lärmgrenzwert überschritten, die Störung sei «nicht mehr bloss geringfügig». Die Bausektion der Stadt müsse die Sache neu beurteilen.

Regeln fürs Land gemacht

Die zwei Kläger äusserten sich zufrieden über das Urteil gegenüber der NZZ. Sie fordern nun von der Stadt, dass diese die Bewilligungspraxis für Aussenwirtschaften und 24-Stunden-Shops im Kreis 4 strenger handhabe. Vor allem die Innenhöfe müssten vom Partylärm verschont werden, sonst gehe das Langstrassenquartier unter.

Das zuständige städtische Hochbaudepartement kritisierte gegenüber der NZZ, dass die «momentane Rechtslage auf ländliche Gebiete abgestimmt» sei und in der Stadt nicht wirklich greife. Man wolle die Anwohner vor Lärm schützen, heisst es weiter, aber wenn Zürich den Partylärm ganz verbanne, verliere es viele Qualitäten einer Stadt. (TA)