Landmann für SVP nominiert

Nun ist definitiv, auf welcher Liste und welchem Platz der bekannte Anwalt Valentin Landmann für die Kantonsratswahlen antritt. Die SVP-Kreispartei 7 und 8 hat Landmann am Donnerstagabend an einer ausserordentlichen Mitgliederversammlung als Kandidaten nominiert, wie die Partei in einer Mitteilung schreibt.

Valentin Landmann soll im Rennen um SVP-Sitze zum bekannten Zugpferd für die Kreispartei werden. Die Mitglieder haben ihm den ersten Platz zugesprochen. Gemeinderat Urs Fehr und Camille Lothe von der Jungen SVP folgen auf Platz zwei und drei. Nina Fehr Düsel, ehemalige Stadtratskandidatin und bisheriges Aushängeschild der Partei, kandidiert für die Wahlen im März 2019 neu im Bezirk Meilen. (ema)