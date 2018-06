Lange Befreiungsaktion für Baby in E-Auto

Die Stadtpolizei Zürich musste gestern in aussergewöhnlicher Mission ausrücken: Im Kreis 1 hatte eine Mutter aus Versehen ihr zwei Monate altes Baby im Auto eingeschlossen und die Schlüssel im Fahrzeug liegen lassen. Das teilt die Stadtpolizei Zürich mit. Da es sich um ein Elektrofahrzeug handelte, hätte es per WLAN oder Mobilfunkverbindung geöffnet werden können – aber in der Tiefgarage gab es keinen Empfang.

Die Mutter hatte mit ihrer Freundin und dem zu Hilfe geeilten Hausabwart während einer knappen Stunde versucht, das Auto gewaltsam zu öffnen. Mit einem Feuerlöscher, einem Gartenstuhl und anschliessend einem Metalltischbein wollten sie die Beifahrerscheibe einschlagen – erfolglos.

Vom Drama nichts mitbekommen

Auch die nach der Alarmierung ausgerückten Polizisten scheiterten mit einem Notfallhammer an der Scheibe des Wagens – und zwar gründlich: Anstelle der Scheibe ging nach rund einem Dutzend Versuche der Hammer zu Bruch. Erst mit schwerem Gerät in Form eines Geissfusses gelang es den Polizisten schliesslich, die Scheibe aufzubrechen und das Baby aus dem Auto zu befreien.

Der kleine Bub hatte vom Drama und vom Lärm der immer wieder ausgelösten Sirenentöne der Alarmanlage nichts mitbekommen und schlummerte während der ganzen Zeit friedlich vor sich hin.

(hwe)