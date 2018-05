Leupi wehrt sich: «Habe keine so teure Vermietung anvisiert»

5000 Franken Miete im Monat, dies verlangt der grüne Zürcher Finanzvorstand Daniel Leupi für eine 157 Quadratmeter grosse 5½-Zimmer-Wohnung in seinem Dreifamilienhaus in Wollishofen. Dies berichtete der «SonntagsBlick».

Die SVP reagierte heute Mittwoch im Gemeinderat mit einer Fraktionserklärung, in der sie den Grünen und Leupi Doppelmoral vorwarf. Der Attackierte wehrte sich daraufhin im Ratssaal mit einer persönlichen Erklärung auf den «medialen Tornado». Er könne mit dem Vorwurf leben; «was schwierig ist, ist, dass Behauptungen aufgestellt werden, die absolut masslos sind, und dass Fakten verdreht werden.»

Zahlen von Bruttomietzins und Grösse seien korrekt, sagte Leupi weiter. «Ja, der Mietzins ist hoch, das kann sich nicht jedermann leisten.» Aber die Höhe lasse sich sachlich erklären: «Meine Frau und ich haben das Haus 2002 gekauft, für die Familie, ich habe dafür Mittel aus meiner Pensionskasse herausgelöst. Wir haben aus zwei Wohnungen drei Wohnungen gemacht.»

«Habe kein eigenes Millionenerbe»

Leider habe es beim Umbau «massive Kostenüberschreitungen» gegeben, eine schlimme Erfahrung. Es kam zu einer «hohen Hypothekarverschuldung», was den Nettoertrag reduziert. «Wenn ich mir etwas vorwerfen lassen muss, dann den Umstand, dass es zur massiven Kostenüberschreitung kam und dass ich das nicht mit einem eigenen Millionenerbe ausbügeln konnte.» Die Vorwürfe, er habe mit der teuren Wohnung absahnen wollen oder er erhebe Wucherzinse, «treffen klar nicht zu».

Auch den Vorwurf der Doppelmoral wies Leupi energisch zurück: Er habe sich immer für Vielfalt auch in Sachen Wohnraum in Zürich eingesetzt und nie private Hauseigentümer diskreditiert.

Er werde sich weiterhin auch für günstigen Wohnraum in der Stadt einsetzen. Weitere Angaben zu der Mietsache werde er in nächster Zeit nicht machen. «Das wars, was Sie von mir zu diesem Thema erfahren.»

