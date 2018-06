Leupis Gratwanderung mit dem Mietzins

Sie sitzen im Zürcher Stadtrat und besitzen Immobilien: Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP), Schul- und Sportminister Filippo Leutenegger (FDP) sowie ­Finanzvorsteher Daniel Leupi (Grüne). Leupi lebt in Wollishofen im eigenen Mehrfamilienhaus. An der Drosselstrasse am Stadtrand von Zürich ist ­derzeit seine Erdgeschosswohnung zu haben. Sie ist renoviert, verfügt über 5,5 Zimmer, 157 Quadratmeter und über «Charme und Komfort», wie es im Inserat auf dem Immobilienportal Homegate hiess. Kostenpunkt: 5080 Franken brutto im Monat. Dass die Wohnung Leupi gehört, hat der «SonntagsBlick» aufgedeckt. Seit Mittwoch ist sie nicht mehr online. Leupi will nicht sagen, ob die Wohnung inzwischen vermietet ist.

Der hohe Mietzins beschert Leupi nun fast täglich negative Schlagzeilen. Dies, weil der Mietzins von einem Grünen erhoben wird, der sich öffentlich für günstigen Wohnraum starkmacht und Herr der gemeinnützigen Stadtwohnungen ist. Selbst für Hauseigentümer Leupi ist der Zins hoch, wie er eingesteht: «Ich kann mit der Kritik umgehen und bin mir bewusst, dass es viele Menschen gibt, die sich den Mietzins nicht leisten können.» Dieser sei Teil seiner Alters­vorsorge, um einem möglichen «Privatkonkurs» vorzubeugen, erklärte Leupi im «SonntagsBlick» – trotz eines Jahreslohns von nahezu einer Viertelmillion Franken. Mitte Woche schob Leupi im Stadtparlament nach, beim Umbau seines Hauses sei es zu einer «massiven Kostenüberschreitung» gekommen und in der Folge zu einer «hohen Hypothekarverschuldung».

Im obersten Marktsegment

Was bei der Sanierung schiefgelaufen ist, darüber macht Leupi keine Angaben. Das sind für ihn «Detailfragen, bei denen das öffentliche Interesse gering» sei. Den Vorwurf, er betreibe Mietwucher, weist er «entschieden» zurück. Leupi versichert auf Nachfrage des TA: «Unsere Rendite überschreitet keine Grenzwerte.» Und vor dem Umbau sei die Liegenschaft zu sehr günstigen Preisen an Studenten vermietet worden.

Laut Branchenkennern liegt der Mietpreis im obersten Marktsegment. Leupis Haus stehe weder im schicken Seefeld, im noblen Hottingen noch am schönen Zürichberg, und es biete keine Aussicht auf den See, so die Begründung.

Martin Brenner ist wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Statistik Stadt Zürich. Er sagt, dass auf der Ebene einzelner Quartiere zu wenig Daten vorlägen, «um sinnvolle Aussagen über das Mietpreisniveau zu machen». Lediglich für die einzelnen Stadtkreise würden Berechnungen publiziert. Diese seien breiter abgestützt als Werte, welche nur auf sehr wenigen ­Beobachtungen gründen. Allerdings sei die Spannweite in einigen Stadtkreisen hoch. «Darum dürften etwa bei den Wohnungen im Kreis 2 jene, welche in Leimbach liegen, im Mittel deutlich günstiger sein als Wohnungen im Enge-Quartier», erläutert Brenner. Auch ­innerhalb eines Quartiers wie zum Beispiel Wollishofen seien die Mietpreisunterschiede beträchtlich. Im Kreis 2, wo Leupi zu Hause ist, weist Statistik Stadt Zürich für eine 4-Zimmer-Wohnung einen monatlichen Mittelwert von 2024 Franken aus, ohne Nebenkosten.

Grundlage der Auswertung bildete die Befragung von 30'000 Haushalten zwischen 2011 und 2015. 5-Zimmer-­Wohnungen wurden aufgrund zu kleiner Fallzahlen nicht ausgewertet. Die Daten umfassen laut Analyst Brenner auch viele langjährige Mietverhältnisse. «Sie weichen dadurch oft deutlich von den Mietpreisen der aktuell zur Vermietung ausgeschriebenen Wohnungen ab.»

Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP) geht als Vermieterin andere Wege als ihr grüner Kollege. Mauch (SP) ist Miteigentümerin eines Mehrfamilienhauses in Oberstrass, wo sie mit ihrer Partnerin lebt. Zwei Wohnungen sind schon seit langem an Familien vermietet. Die Grösse der Wohnungen und den erhobenen Zins gibt sie aus Rücksicht auf ihre Mieter nicht preis. Sie sagt, ihre Mieten lägen gemäss den Berechnungen des statistischen Amts der Stadt beim «lokalen Durchschnitt» in ihrem Stadtkreis.

Vermieten an Familien

Im Kreis 6, zu dem die Quartiere Oberstrass und Unterstrass gehören, weist Statistik Stadt Zürich für eine 3-Zimmer-Wohnung einen monatlichen Mittelwert von 1648 Franken aus, für eine 4-Zimmer-Wohnung 2050 Franken, ebenfalls ohne Nebenkosten. Auf die Frage, wie politisch glaubwürdig ihr Kollege Leupi sei, wenn er öffentlich Wasser predige und selber Wein trinke, sagt die Stadtpräsidentin: «Dieser Widerspruch ist konstruiert.» Die städtische Wohnpolitik umfasse bewusst beides: Gemeinnützigen Wohnungsbau und Private, die im Immobiliengeschäft tätig seien. «Herr Leupi hat das, wie auch die spezifischen Umstände im Falle seiner vermieteten Wohnung, in seiner persönlichen Erklärung im Gemeinderat erläutert.»

Wie Leupi und Mauch ist auch Stadtrat Filippo Leutenegger (FDP) im privaten Liegenschaftenmarkt aktiv. Er will den Mietzins seines Stadtratskollegen nicht kommentieren. Der Freisinnige besitzt im attraktiven Hirslanden-Quartier an der Forchstrasse mehrere Häuser. Darin leben vornehmlich Familien mit Kindern. Ihnen stehen im Innenhof ein Hort, ein Spielplatz und eine kleine Sporthalle zur Verfügung; der Zugang ist öffentlich.

Wie Mauch macht Leutenegger keine Angaben zu den Preisen. Zu seinen langjährigen Mietern gehört auch Hanna Scheuring, bekannt aus der Sitcom «Fascht e Familie» und Leiterin des Bernhard-Theaters. Sie sagt, Leuten­egger richte seine Mietpraxis nahezu gänzlich auf Familien aus. Sie lebe mit ihren Kindern in einer schönen, geräumigen 4-Zimmer-Wohnung: «Der Zins ist sehr moderat», und die Miete sei in den letzten Jahren nie mehr angehoben worden. Eine Zahl nennt auch sie nicht.

Die Grünen schweigen

Fragen zum hohen Mietzins, den ihr Stadtrat Daniel Leupi erhebt, beantworten die Stadtzürcher Grünen nicht.

«Zahlbare Mieten für alle», das ist Daniel Leupis Credo auf der eigenen Homepage, und das war das zentrale Wahlkampfthema seiner Partei, der Grünen. In einem Facebook-Eintrag im letzten Februar kurz vor den Stadtzürcher Wahlen hatte die Partei wie folgt für sich ­geworben: «SVP und GLP stört es nicht, wenn die Immo-Haie machen dürfen, was sie wollen. Und eine Familienwohnung für 3400 bis 3600 Fr. sei ja ganz ok. Wer zahlbare Wohnungen will und gegen Abzocker-Mieten ist, wählt darum Grüne.» Mittlerweile ist publik ge­worden, dass Leupi in seinem Mehr­familienhaus in Wollishofen für eine 5,5-Zimmer-Wohnung einen Bruttozins von 5080 Franken verlangt, wie der «SonntagsBlick» berichtete. Die Empörung darüber ist gross, heftige Reaktionen kamen auch aus dem Nationalratssaal in Bern, von rechts und von links. Kein Statement zu den negativen Meldungen über ihren Stadtrat ist von den Stadtzürcher Grünen zu vernehmen.

Präsident Felix Moser, Gemeinderat und Vorstandsmitglied im Mieterverband Zürich, schreibt: «Für mich ist diese Angelegenheit erledigt, daher werde ich Ihre Fragen nicht beantworten.» Genauso wie Moser hält der junge Gemeinderat sowie Vizepräsident Grüne Stadt Zürich Luca Maggi fest: «Ich stehe für Fragen nicht zur Verfügung.» Und der grüne Stadtparlamentarier Markus Knauss, Co-Präsident des VCS Zürich, reagiert auf mehrmalige Kontaktnahme erst gar nicht. Es macht fast den Anschein, als hätte ihnen jemand Schweigen verordnet. Auch darüber gibt es aber keine Auskunft.

In einer Fraktionserklärung spricht die Stadtzürcher SVP von «Doppel­moral». Würde ein SVP-Mitglied einen solchen Zins erheben, würde ihr von links-grüner Seite «Bereicherung und Abzockerei» vorgeworfen. Gemeinderat Roger Bartholdi sagte zum TA: «Von ­jenen, die ihn gewählt oder aufgestellt haben, müsste eigentlich eine Rücktritts­forderung kommen.» Kritik kommt auch von links. Für die SP sind Leupis Erklärungen «peinlich» und sein Verhalten «unangebracht», heisst es auf Anfrage. Derweil verwahrt sich Leupi gegen den Vorwurf, er habe im Wahlkampf ­private Hauseigentümer in Verruf gebracht: «Ich habe mich nie gegen sie ausgesprochen, setze mich aber natürlich weiterhin auch für günstige Wohnungen in der Stadt Zürich ein.» Auf seiner Homepage schreibt er denn auch: «Günstigen Wohnraum können auch Private anbieten.»

