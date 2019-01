Limousine im HB: WEF-Teilnehmer dürfen einfach

Am helllichten Tag ein ungewöhnliches Bild im Zürcher Hauptbahnhof: Eine schwarze Limousine mit getönten Scheiben rollt mitten durch die Haupthalle in Richtung Perron 12. Sicherheitsmänner marschieren hinterher, die anwesenden Polizisten straffen die Schultern, die Passanten und Pendler schauen fragend. Letztere werden für gewöhnlich im Hauptbahnhof selbst mit einem Kickboard angehalten.

In der Bahnhofsordnung der SBB steht unter Artikel 2 , was verboten ist: «Fahren mit Fahrzeugen aller Art (auch mit Zweirädern, Skateboards, Rollschuhen und dergleichen) auf Perrons, Rampen, Treppen, in Hallen, Passagen und Unterführungen, mit Ausnahme von Invalidenfahrzeugen für den Reiseverkehr und bewilligten Fahrten».

Ein Leser, der Stunden später am Bahnhof Davos Dorf eine ähnliche Szene filmt, vermutet, dass der chinesische Vizepräsident Wang Qishan chauffiert wurde. Kein Invalider vermutlich, also eine bewilligte Fahrt.

Der chinesische Vizepräsident Wang Qishan wird in Davos Dorf abgeholt. Video: «20 Minuten»/Tamedia

Doch wie läuft das ab? Unter welchen Bedingungen darf eine Person die Verbotszone auf öffentlichem Grund befahren? Können die auch Privatpersonen kriegen? Wer erteilt den Auftrag, und wer bezahlt das Abenteuer?

1. Anfrage: Kantonspolizei

Am schnellsten antwortet die Polizei: «Wir handeln gemäss Personentransportgesetz», erklärt Florian Frei, Sprecher der Kantonspolizei Zürich. Natürlich könnten Rettungsfahrzeuge ebenfalls jederzeit die Bahnhofshalle befahren, «doch das gilt selbstverständlich nicht für Privatpersonen», sagt er. Weitere Informationen und Bewilligungen, wer mit einem Fahrzeug die Bahnhofshalle befahren darf, erteilten die SBB. Der Sicherheitsgrad, den die transportierte Person beanspruchte, der Bundessicherheitsdienst.

2. Anfrage: Fedpol

Also ein paar Fragen ans Fedpol. «Wir legen die Massnahmen auf der Grundlage einer Gefährdungsbeurteilung für jeden geschützten ausländischen Besucher fest», sagt Sprecherin Lulzana Musliu. Es gebe immer wieder völkerrechtlich geschützte Besucher, welche für ihren Transportweg den Zug bevorzugen. Die Transportkosten würden die Delegationen selbst bezahlen. Über die Sicherheitsbeurteilung der transportierten Person macht das Fedpol aber keine Angaben. Das sind ein paar Antworten, noch immer unklar bleiben die Bewilligungskonditionen für Fahrten durch die Bahnhofshalle.

3. Anfrage: SBB

Wer darf nun durch den Bahnhof fahren? Welche Zusatzmassnahmen waren erforderlich? Wer begleitete die Fahrt? Auf wen werden die Kosten überwälzt? Die Antwort der SBB erfolgt mehrere Stunden später und sehr schlicht: «Aktuell findet in Davos bekanntlich das WEF statt», eröffnet Sprecherin Franziska Frey. «Die Anreise der Teilnehmenden an den Anlass erfolgt unter speziellen Sicherheitsvorkehrungen, zu denen sich nicht die einzelnen Transportunternehmungen, sondern die Veranstalter äussern. Für weitere Informationen wenden Sie sich deshalb bitte an die Organisatoren des WEF.» Bestimmen die Organisatoren des WEF also, wer wie durch die Bahnhofshalle fahren darf?

4. Anfrage: World Economic Forum

Also die nächste Anfrage an die Kommunikationsstelle des WEF: «Die SBB baten mich, bei Ihnen nachzufragen, warum es nötig und unter welchen Umständen es möglich war, dass ein WEF-Teilnehmer das Fahrverbot in der Bahnhofshalle umgehen konnte. Wer übernimmt die Kosten für solch einen Transport, und wie viele Teilnehmer reisen auf eine ähnliche Art an?»

Eine Antwort steht noch aus.

