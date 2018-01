Lose, luege, umeschlah

«Stricken ist quasi wie Yoga, nur besser. So schwärmen zumindest alle, die stricken können», schreibt «Welt»-Redaktorin Wiesinger in diesem Artikel. Nur habe sie bisher niemanden, nicht mal die eigene Mutter (!!), dazu bringen können, ihr einen Pullover nach Wunsch zu stricken. «Selbst ist die Frau – und der Mann!», finden wir. Weiter unten findest du deshalb Workshops, in denen man lernt, mit Nadeln und Wolle umzugehen. Oder mit anderem nützlichen Werkzeug.



Sie haben bereits Tradition, die Winterreden, welche Prominente, Politiker, Autoren und andere jeweils im Januar vom Erker aus bei Karl dem Grossen halten. Heute spricht Réda El Arbi, Journalist, Blogger für den Stadtblog und passionierter Kaffeetrinker über die Glanz- und Schattenseiten unserer Stadt. Genau 20 Minuten lang.

TALK | 18 UHR | KARL DER GROSSE

Hinter dem Vorhang

Du warst sicher schon im Theater. Aber konntest du auch schon mal hinter die Kulissen schauen? Einen Blick in die Schneiderei, die Maske, den Malsaal und den Fundus, in dem unzählige Kostüme hängen, dürfen Interessierte heute während des eineinhalbstündigen Rundgangs durch den Schiffbau werfen.

FÜHRUNG | 19 UHR | SCHIFFBAU

«Inestäche, umschlah ...»

Zopfmuster, linke Maschen und Rundstricken sind Fremdwörter für dich? Dann beginnst du am besten mit einem Anfänger-Strickkurs. Wenn nicht, kannst du dich auch gleich an ein Paar Handschuhe oder einen Pullover wagen. Beides lernst du in den Kursen des Designer-Kollektivs Anna & Juan.

KURSE | DIV. DATEN | DYNAMO

Bretter polieren

Wenn du lieber mit heissen Eisen als mit Nadeln hantierst: Am Einführungskurs im Dynamo lernst du, wie du dein Board oder deine Ski wieder top aufbereiten kannst – also alles vom Ausbessern des Belags bis zum Wachsen. Mal gelernt, bist du befugt, dich künftig in der Werkstatt allein auszutoben. (PS: Nur noch wenige Plätze!)

EINFÜHRUNGSKURS | DO, 1. FEBRUAR | DYNAMO

Arduino und Raspberry Pi

Als Letztes haben wir noch etwas für die Technikversierten: Wer von euch kann von sich behaupten, eine Raspberry-Pi-Konsole gebaut zu haben? Oder einen Arduino- Mikrocontroller? Wie das geht, wird dir an zwei Workshops des Fablabs gezeigt.

EINSTEIGERKURS | 28. JANUAR / 11. FEBRUAR | FABLAB

Giant Rooks (DE)

Ihren ersten grossen Gig hatten die Jungs von Giant Rooks einem Zufall zu verdanken: Sie hatten einen kurzen Auftritt als Support-Act, bei dem die Band Kraftklub im Publikum sass – die sie darauf auch als Vor-Band einspannte. Mittlerweile ist die Indie-Pop-Band selbst das zweite Mal auf grosser Tour und kommt bald auch nach Zürich.

KONZERT | SA, 3. FEBRUAR | EXIL

