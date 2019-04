Luxusauto und eine geheime Kasse: Der ERZ-Skandal in Kürze

Was geschieht heute?

Der Zürcher Rechtsprofessor Tomas Poledna hat knapp zwei Jahre lang Unregelmässigkeiten bei Entsorgung und Recycling Zürich (ERZ) untersucht. Um 13.30 Uhr präsentiert der Stadtrat den Bericht zu dieser Administrativuntersuchung, die er selbst in Auftrag gegeben hat.

Was löste diese Untersuchung aus?

Zwischen 2015 und 2017 machte ERZ wiederholt negative Schlagzeilen. Es begann damit, dass der Neubau des Logistikzentrums Hagenholz deutlich teurer wurde als erwartet. Knapp 15 Millionen Franken Mehrkosten waren kaschiert worden, über 100 Dokumente waren verschwunden. Der damals zuständige Stadtrat Filippo Leutenegger (FDP) beliess es zunächst bei einer Ermahnung des ERZ-Direktors Urs Pauli . Im März 2017 wurden weitere Ungereimtheiten publik. Buchhalter hatten offenbar bei Kreditabrechnungen die Fristen «über Jahre hinweg und in einem nicht tolerierbaren Ausmass» verletzt, wie die NZZ berichtete. Es gibt Kritik, weil Aufträge nicht öffentlich ausgeschrieben wurden und zu hohe Gebühren verlangt wurden.

Was führte zur Entlassung des ERZ-Direktors?

Im Frühsommer 2017 kamen weitere Verfehlungen bei ERZ ans Licht. Unter anderem wurde dem Direktor Urs Pauli vorgehalten, dass er als Dienstwagen einen rund 100'000 Franken teuren und 381 PS starken BMW fuhr. Zudem wurde eine schwarze Kasse mit rund 215'000 Franken entdeckt. Letzteres nahm der Stadtrat zum Anlass, Pauli fristlos zu entlassen.

Wie reagierte die Politik?

Der Stadtrat gab im Juni 2017 eine Administrativuntersuchung in Auftrag (der Bericht dazu wird heute Nachmittag veröffentlicht). Dem Gemeinderat genügte das nicht. Im Oktober 2017 beschloss er, eine parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) einzusetzen, welche die Missstände untersucht. Treibende Kraft dahinter war die AL, die schon seit Jahren die Zustände bei ERZ und die Höhe der Gebühren kritisierte. Ein Grund für den PUK-Entscheid war, dass man an der Unabhängigkeit der Poledna-Untersuchung zweifelte, da diese vom Stadtrat in Auftrag gegeben worden war, aber auch dessen Rolle begutachten sollte.

Welcher Stadtrat hatte die Aufsicht über ERZ?

Die Unregelmässigkeiten bei ERZ scheinen schon mit Urs Paulis Vorgänger Gottfried Neuhold begonnen zu haben, also Ende der Neunzigerjahre. Bis zur Entlassung von Pauli gab es vier Vorsteherinnen und Vorsteher des Tiefbau- und Entsorgungsdepartements: Kathrin Martelli (FDP), Martin Waser (SP), Ruth Genner (Grüne) und Filippo Leutenegger (FDP).

Was sagte Urs Pauli zu seiner Entlassung?

Der ehemalige ERZ-Direktor wehrte sich gegen seine Entlassung. Er hob stets hervor, es sein Verdienst und jenes seines Vorgängers gewesen sei, dass ERZ heute finanziell so gut dastehe. Sie hätten die zuvor marode Dienstabteilung nach ihren Antritten rasch saniert. Gegen die Entlassung reichte Pauli einen Rekurs ein. Dieser wurde aber abgelehnt. Pauli akzeptierte den Entscheid.

Was macht die Justiz?

Der Zürcher Staatsanwalt Andrej Gnehm ermittelt aktuell gegen insgesamt acht Personen, wie er auf Anfrage des «Tages-Anzeigers» bestätigt. Im Vordergrund der Ermittlungen stehen die Tatbestände der ungetreuen Amtsführung und der Urkundenfälschung. (sip)