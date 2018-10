Macht Zürich Kohle mit der Asche?

Sonderfall Solothurn

Neben dem Krematorium Nordheim in Zürich entnimmt auch jenes in der Stadt Solothurn Edelmetall aus der Asche. Anders als in Zürich wird dort allerdings nicht die Einwilligung der Hinterbliebenen eingeholt. «Das Edelmetall gehört nach der Verbrennung dem Staat», lässt sich Solothurns Stadtschreiber Hansjörg Boll im «Blick» zitieren. Rund 1000 Verstorbene würden jährlich in Solothurn kremiert, heisst es weiter. Die Stadt generiere so Erträge von bis zu 40’000 Franken pro Jahr. (tif)