Mädchen von Töff angefahren

Das Mädchen wollte am Donnerstagmorgen kurz 8 Uhr an der Verzweigung Apfelbaum-/Tramstrasse in Oerlikon auf dem Fussgängerstreifen die Tramstrasse überqueren. Dabei wurde es von einem schwarzen Motorrad angefahren und im Gesicht verletzt. Der unbekannte Motorradlenker und seine Mitfahrerin brachten das Mädchen zum Schulhaus Apfelbaum und liessen es dort auf dem Pausenplatz alleine zurück, ohne ihre Angaben zu hinterlassen. Das 7-jährige Mädchen begab sich dann selber in das Lehrerzimmer und alarmierte die Lehrerin und die Mutter, die bei der Stadtpolizei Zürich Anzeige erstattete.

Der Motorradfahrer und seine Mitfahrerin werden wie folgt beschrieben: Der Mann ist zirka 170-180 Zentimeter gross, hat schwarze, krause Haare, dunkle Hautfarbe, trug eine graue Jeans, ein rotes T-Shirt, einen rot-schwarzen Helm und sprach Deutsch und Italienisch. Die Mitfahrerin ist zirka 175-180 Zentimeter gross, hat braune, schulterlange Haare, weisse Hautfarbe und trug ein gelbes T-Shirt.

Zeugenaufruf

Die Stadtpolizei Zürich (044 411 71 17) bittet den unbekannten Motorradfahrer und seine Mitfahrerin, sich zu melden. Ebenso werden Zeuginnen und Zeugen gesucht, die den Unfall an der Tramstrasse beobachtet haben. (hoh)