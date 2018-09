Man kann mit schlanken Strukturen etwas bewegen

Es hätte ein langweiliger Abstimmungstag werden können. Denn es war absehbar, dass die Initiative für einen kleineren Stadtrat abgelehnt würde. Aber dann, als alles schon fast vorbei war, wurde er interessant. Gemeinderäte von links bis rechts gaben zu verstehen, dass sie jetzt gemeinsam auf einen Vorstoss setzen, der den Stadtrat auffordert, eine Verwaltungsreform in Angriff zu nehmen. Mit dem Ziel, Doppelspurigkeiten abzubauen. Der Kern der Initiative, für die «7 statt 9» nur Mittel zum Zweck war, lebt also weiter. Das ist gut so, eine Reform ist überfällig.

Zu erwarten gewesen war das nicht unbedingt. Denn der Vorstoss war von SP, Grünen und AL lanciert worden, als Reaktion auf die Initiative, von der sie wenig hielten. Bis zum Abstimmungstag war unklar, wie ernst er gemeint war. Es konnte sich auch um ein taktisches Manöver handeln, lanciert im Wissen, dass ein solcher Vorstoss für den Stadtrat im Gegensatz zur Initiative nicht bindend ist. Nach dem klaren Nein zur Initiative hätte man argumentieren können, dass eine Verwaltungsreform beim Volk offenbar unerwünscht ist – und den Vorstoss unter den Tisch fallen lassen können.

Wenn es dabei bleibt und der Gemeinderat geschlossen eine Reform verlangt, darf der Stadtrat dies nicht ignorieren.

Aber das ist nicht passiert. Die Linken halten daran fest, Mitte-rechts scheint nach verlorenem Abstimmungskampf gewillt zum Mitmachen. Wenn es dabei bleibt und der Gemeinderat geschlossen eine Reform verlangt, darf der Stadtrat dies nicht ignorieren. Auch wenn es rechtlich gesehen stimmt, dass ihm dazu niemand Vorschriften machen kann. Das war übrigens der Grund, weshalb die Initiative nicht direkt auf einen Umbau der Stadtverwaltung zielte.

Stefan Mühlemann, der parteilose Einzelkämpfer hinter «7 statt 9», darf sich zugutehalten, den Stein ins Rollen gebracht zu haben. Und dabei erst noch bewiesen zu haben, dass man auch mit schlanken Strukturen etwas bewegen kann. (Tages-Anzeiger)