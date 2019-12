Jede Woche beantworten Personen, die Zürich prägen, unseren Fragebogen und verraten uns, was die Stadt für sie ausmacht. Heute: DJ und Clubbetreiber Nici Faerber.

Ihr Club Klaus ist bekannt für ausgelassene und lange Partys. Was haben Sie für Silvester geplant?

Weil in der Stadt so viel läuft, haben wir den Club offen wie an jedem Wochenende, und das ohne grosses Aufsehen. Da der Klaus eher klein ist, geht es bei uns familiärer zu und her – auch an Silvester. Und: Anfang Januar feiern wir unser Clubjubiläum, da wollen wir am 31. Dezember nicht alles Pulver verschiessen.



Silvester ist für Sie eher Arbeit als Freizeit. Stört Sie das? Überhaupt nicht, weil ich meinen Beruf als DJ und Clubbetreiber als etwas wahrnehme, das mir riesigen Spass bereitet. Würde es mich stören, an Silvester zu arbeiten, müsste ich wohl meinen Lebensentwurf überdenken.



Wo sollte man auf keinen Fall Silvester verbringen?

Man kann überall eine gute Zeit haben, wenn man will. Ein Bekannter etwa ist früher an Silvester kurz vor Mitternacht mit Prosecco im Gepäck in den 31er-Bus gestiegen und hat mit Wildfremden angestossen.



Mein perfekter Abend Apéro

– Tegernseer Bier im Piccolo Giardino am Schöneggplatz, 7 Franken Abendessen

– Kochen zu Hause für Freunde und/oder meine Freundin, ca. 80 Franken

Drinks

– Prosecco auf Eis in der Olé Olé Bar an der Langstrasse, 8 Franken

Ausgang

– Party und Drinks – Tequila und Bier – in meinem Club Klaus, gratis

Ausgaben total:

ca. 95 Franken

Ihre schönste Silvestererinnerung?

Ein Biss in meine Oberlippe – von einem Chihuahua. Die Zuneigung während des Feuerwerks war wohl leider einseitig.



Ein Song, der an Silvester immer geht?

«Africa» von Toto. Zum Mitsingen. Aus Gründen.

Welches ist sonst Ihr Züri-Soundtrack?

Da gibt es ein paar! «Sihltal» von Kalabrese, «Vo vorn» von Dabu Fantastic und «Id Badi gah» von Laurent & Max. In all diesen Liedern ist Zürich Thema, und ich erkenne mich in einigen der besungenen Situationen wieder.



Zu welcher Uhrzeit ist Zürich am schönsten?

An einem Sommerabend, wenn die Sonne tief steht und es noch warm ist.



Wann können Sie nicht widerstehen, ein Selfie zu machen?

Ich bin nicht der Selfie-Typ, aber ich lass mich gerne fotografieren – nicht immer vorteilhaft, etwa frühmorgens an einer Party.



Einer von Nici Faerbers Züri-Songs: «Sihltal» von Kalabrese. Video: Youtube/Kala Spatz





Funktioniert Zürich auch ohne Geld?

Ganz ohne Geld geht ja leider nichts mehr. Jedoch gibt es in Zürich zum Glück genügend Möglichkeiten, die Stadt zu erleben, ohne etwas zahlen zu müssen. Etwa am See oder Orten wie dem «Parki» beim Letten, wo kein Konsumzwang herrscht.



Auf welcher Wiese schauen Sie gerne in den Himmel?

Auf der Bäckeranlage. Ich mag diese Oase, wo sich viele Menschen begegnen. Und manchmal finden da tolle Events wie das Äms-Fäscht statt.



Sie können nur noch in einer Beiz essen, in welche gehen Sie?

Ins Camino, weil ausgezeichnete Küche auch einfach sein kann.



Mit welchem Zürcher würden Sie gerne eine Nacht verbringen?

Mit Zwingli, weil ich mich sehr für die Schweizer Geschichte interessiere. Aber eine Nacht würde wohl nicht reichen, um all meine Fragen zu beantworten.



Der Geruch Ihrer Kindheit?

Der von Wald und Feuer: Mein Chindsgi war im Wald, und ich war viele Jahre in der Pfadi.



Welche Hoffnung haben Sie aufgegeben?

Dieses Jahr meinen Geschichtsmaster an der Universität Zürich abzuschliessen.



Wann haben Sie das letzte Mal geweint?

Vor zwei Wochen, als ich meinen Zeh angeschlagen habe. Ich bin nah am Wasser gebaut, weine auch bei Filmen und Musik.



Der 31-jährige Zürcher Nici Faerber legt seit über zehn Jahren auf, etwa als Resident DJ im Hive. Unter dem Motto «Von Freunden für Freunde» betreibt er gemeinsam mit Freunden seit knapp vier Jahren den Club Klaus an der Langstrasse. Ausserdem hat er an der Universität Zürich Geschichte studiert. Aufgewachsen ist Faerber in Hottingen, seit acht Jahren lebt er im Kreis 4.