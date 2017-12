Mann bei Streit in Zürich schwer verletzt

Bei einem Streit im Stadtzürcher Kreis 4 ist ein junger Mann schwer verletzt worden. Drei Männer wurden im Zusammenhang mit dem Vorfall festgenommen.

Zum Streit kam es in der Nacht auf Freitag kurz vor 1.30 Uhr bei der Verzweigung der Langstrasse und der Militärstrasse. An der Auseinandersetzung waren mehrere Personen beteiligt, wie die zuständige Staatsanwaltschaft und die Stadtpolizei am Freitagabend mitteilten.

Ein 21-Jähriger erlitt erhebliche Verletzungen am Kopf und musste in ein Spital gebracht werden. Wie der Streit genau ablief, ist noch nicht bekannt. Ermittlungen wurden aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen. (oli/sda)