Mehr Gemütlichkeit – mit oder ohne Hose

Das garstige Wetter der letzten Tage hat es uns wirklich nicht leicht gemacht, das neue Jahr zu mögen. Bevor ihr aber endgültig ins Januarloch fällt, geht ihr besser etwas an die frische Luft – mit oder ohne Hose (Auflösung dazu weiter unten). Oder ihr bringt eure Wohnung auf Vordermann – vorausgesetzt, ihr habt am gestrigen Dreikönigstag, der die Weihnachtszeit ausläutet, brav den Christbaum entsorgt.



WAS HEUTE LOS IST

Hosen runter!

Du gammelst noch im Pyji rum? Super! Jacke überwerfen und ab ans Bellevue. Denn dort ist der Zürcher Startpunkt der weltweit durchgeführten «No Pants Subway Ride» (Tram gilt mangels Metro bei uns auch). Also Hose runter (Unterhose bitte nicht), raus aus der Komfortzone und rein ins nächste Tram.

CHALLENGE | 12.30–14 UHR | K KIOSK BELLEVUE

Gratis aufs Glatteis

Kannst du auf dem Eisfeld eine Pirouette drehen? Rückwärts fahren? Oder zumindest auf einem Bein? Wenn nicht, kannst du das heute bis 19 Uhr in Oerlikon üben – gratis!

AUSFLUG | BIS 19 UHR | EISBAHN OERLIKON

Objekt der Rassenlehre

Für einen Erstlingsfilm, so sagt die Regisseurin Amanda Kernell, gebe es drei bekannte Regeln: Mach keinen Historienfilm, dreh nicht mit Kindern und nicht mit Tieren. Für ihr Langfilmdebüt «Sami – A Tale of the North», der die Vermessung des schwedischen Samen-Volks in den 30ern behandelt, hat sie dennoch alle drei Regeln gebrochen.

FILM | 15.40 / 18.40 UHR | RIFF RAFF

JANUARPUTZ

Wie wärs mal mit Gemütlichkeit!?

Wenn du schon deine Möbel hin und her schieben musst, um die letzte Tannennadel aufsaugen zu können, kannst du deine Räume auch gleich etwas redesignen. Diese zehn Tipps zeigen dir, wie dein Zuhause auch ohne Weihnachtslichter und Tannechries gemütlich bleibt.

INSPIRATION | SWEET-HOME–BLOG

Platzsparende Möbel

Du kannst gar kein Möbel verstellen, da dafür schlicht zu wenig Platz ist? Tiziana Rohrer kennt das Problem und hat hier fünf Platzwunder zusammengetragen, die zu mehr Raum in den eigenen vier Wänden verhelfen.

SHOPPING | ANNABELLE

Schon mal dran gedacht ...

… das Sofa auf die Kommode zu verlagern? … Bücher mit einem Gurt zu dekorieren? Ob Platz sparen oder einfach mal etwas Neues ausprobieren, für die Lösung von Wohnproblemen muss man nicht tief in die Tasche greifen, sondern bloss eine gute Idee haben.

INSPIRATION | SWEET-HOME–BLOG

UND SONST SO

Montagsbraten

Die Möbelrückerei wird wohl den ganzen Tag in Anspruch nehmen. Da verpasst du wohl Mutters Sonntagsbraten. Halb so schlimm. Den gibt es morgen zum Glück auch im Bistro des Kino Riff Raff. PS: Schnell anmelden, die Platzzahl ist beschränkt.

FOOD | MO, 18.30 UHR | RIFF RAFF

