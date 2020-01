Messerattacke in Zürich: Angreifer verhaftet

Der Polizei gingen fünf Männer ins Netz, welche mutmasslich in den Angriff vom Samstagabend involviert gewesen waren. Unter ihnen befinde sich auch der 16-jährige Haupttäter, der das Messer geführt habe, teilt die Kantonspolizei Zürich am Mittwoch mit.

Bei den Verhafteten handelt es sich um afghanische Staatsbürger im Alter von 16 bis 23 Jahren. Sie seien nach den polizeilichen Befragungen den Jugendanwaltschaften Zürich-Stadt und Limmattal/Albis, respektive der Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich zugeführt worden. Die Verhaftungen seien in enger Zusammenarbeit mit der Stadtpolizei Zürich erfolgt.

Die Attacke auf zwei Männer ereignete sich am vergangenen Samstagabend gegen 22.15 Uhr. Einer der Männer wurde von den Angreifern am Oberkörper so schwer verletzt, dass er umgehend mit der Sanität ins Spital gebracht und dort notoperiert werden musste. Der Angriff hat sich gemäss Polizeimeldung auf der Höhe der Gottfried-Keller-Strasse 7 vor dem Kino Arthouse beim Stadelhoferplatz ereignet. (tif)