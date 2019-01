Metallelement kracht in der Binz auf parkierte Autos

Glück im Unglück für die Besitzer zweier Autos, die in der Nähe des Bahnhofs Zürich-Binz abgestellt waren: Bei Bauarbeiten an der Grubenstrasse fiel am Mittwochnachmittag ein so genanntes Spundwandelement auf die Autos. Die Besitzer sassen glücklicherweise nicht darin.

Bei einem Spundwandelement handelt es sich um ein mehrere hundert Kilogramm schweres Metallteil. Gemäss Mitteilung der Stadtpolizei löste sich dieses Metallteil um halb vier nachmittags aus noch ungeklärten Gründen vom Baugerät.

Eigentlich sollte das Metallteil versetzt werden; es kippte aber auf die Autos. Verletzt wurde niemand. Die Autos haben aber nur noch Schrottwert. Die Unfallursache ist noch nicht geklärt.

(oli/sda)