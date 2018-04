Mit einem Trick das Triemli besser dastehen lassen

Es ist das erste Rauchzeichen des Spitalausschusses des Zürcher Stadtrats. Im November hatte er der angeschlagenen Gesundheitsvorsteherin Claudia Nielsen (SP) gleich vier seiner Mitglieder zur Seite gestellt, damit es besser kommt mit den Stadtspitälern Triemli und Waid. Diese haben 2017 Defizite von 32,1 respektive 13,6 Millionen Franken eingefahren, insgesamt also fast 46 Millionen.

Gestern hat der Stadtrat Massnahmen mitgeteilt, welche die künftigen Ergebnisse der Spitäler verbessern sollen:

Schuldenschnitt: Die beiden Spitäler werden der Stadt gut 10 Millionen weniger Schuldzinsen abliefern. Das geschieht durch einen Trick: Ein Teil der Schulden wird in fiktives Eigenkapital umgewandelt, das nicht mehr verzinst wird. Konkret geht das im Triemli so: Es hat 660 Millionen Schulden, davon stammen 130 Millionen aus der Umwandlung eines Kantonsdarlehens. Der Stadt musste das Spital letztes Jahr 2 Prozent Zinsen zahlen, für das ehemalige Darlehen 1,5 Prozent. Das machte zusammen 12,2 Millionen. Nun werden 60 Prozent der 660 Millionen in Eigenkapital umgewandelt. Bleiben also gut 260 Millionen Schulden. Die 130 Millionen werden neu mit 0,41 Prozent verzinst, der Rest bei der Stadt mit aktuell 1,875 Prozent. Das Triemli bezahlt noch knapp 3 Millionen Franken Zinsen. Beim Spital Waid funktioniert es ähnlich. Die Umwandlung von 60 Prozent der Schulden in Eigenkapital bezeichnet Triemli-Direktor André Zemp als «branchenüblich». Der Kanton ist bei der Verselbstständigung von Unispital und Spital Winterthur gleich verfahren. Auch die Regionalspitäler haben diesen Schritt bereits hinter sich. Deshalb schreibt der Stadtrat, er schaffe «gleich lange Spiesse».

Weniger Betten: Per 1. April hat das Triemli eine Station mit 28 Betten geschlossen. Das spart Personal- und Infrastrukturkosten. Gemäss Zemp sind rund ein Dutzend Mitarbeitende betroffen. Entlassen werde aber niemand. Einsparung: 1,5 Millionen.

Strompreis gesenkt: Die Spitäler müssen dem EWZ für den Ökostrom weniger zahlen. Für das Triemli macht das 220 000 Franken aus.

Höhere Tarife: Zemp hofft auf höhere Tarife der Krankenkassen. Derzeit erhält das Triemli 9700 Franken pro Fall. Das genüge bei Kindern und sehr kranken Senioren nicht. Mit 100 Franken mehr würde das Spital 2,5 Millionen mehr einnehmen, rechnet Zemp vor und sagt: «Wir haben gute Argumente, wissen aber, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen.» Das Triemli hat für 2018 ein Defizit von 18,6 Millionen Franken budgetiert. Nun geht Zemp davon aus, dieses deutlich reduzieren zu können.

«Turm» sanieren: Der Triemli-Turm ist feuerpolizeilich geschlossen. Das kostet. Um ihn wieder zu nutzen, wird das Gebäude günstiger und schneller saniert als geplant. Statt 235 Millionen kostet die Sanierung light 110,5 Millionen.

Die Massnahmen ernten Kritik. FDP-Präsident Severin Pflüger nennt den Schuldenschnitt einen «Taschenspielertrick». An den zu hohen Ausgaben der Spitäler ändere sich nichts. Pflüger ist überzeugt, dass noch viel mehr Effizienzgewinne drinliegen.

Video – Claudia Nielsen im Interview zu den Stadtspitälern

(Tages-Anzeiger)