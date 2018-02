Multikulti und ekstatische Musik

WAS HEUTE LOS IST

Gezeichnete Gesellschaftskritik

Wer den gestrigen Talk zu feministischen Comics verpasst hat, wird sich auf diese Vernissage freuen: Heute wird im Analph Comic Shop die zweite Ausgabe des «Spleur»-Magazins präsentiert. Das illustrierte Magazin verbindet künstlerisches Schaffen mit gesellschaftskritischen Fragen.

VERNISSAGE | 18–21 UHR | STRASSBURGSTRASSE 10

Zürich als Kletterparadies?

Ist das Klettern mitten in der Stadt Zürich mehr als eine Utopie? Die Verfechter der «Zürinordwand» glauben: Wenn es nicht am Swissmill-Silo klappt, dann eben anderswo. Darüber wird heute Abend an der Brauerstrasse diskutiert – auch mit dir, wenn du im Publikum sitzt.

DISKUSSION | 19 UHR | ARCHITEKTURFORUM

Einmal um den Altar

Tanzen in der Kirche? 1. Vergesst euphorische tänzelnde Nonnen à la «Sister Act». 2. Zieht euren bequemsten Tanzschuhe an. Heute Abend wird in der Kirche St. Jakob bis zur Ekstase getanzt – und dafür braucht es weder Alkohol noch Strobo-Lichter.

PARTY | 19.30–22 UHR | OFFENE KIRCHE ST. JAKOB

Multikulti im Kreis 4

Der Name hält, was er verspricht: Die /Nische/ soll von Februar bis Ende Juni 2018 DAS Mini-Kulturlokal im Kreis 4 werden. Die Initiantinnen Ursina Giger und Dalia Donadio mo?chten hier regelmässig Kleinkonzerte, Lesungen, Vernissagen und Diskussionsrunden organisieren. Darauf stossen wir heute an!

ERÖFFNUNG | AB 20.30 UHR | BRAUERSTRASSE 80

(Urbani)