Musik und Frisuren aus der Hippie-Zeit

WAS HEUTE LOS IST

Ein bisschen Montreux in Zürich

Gestern wurde im Landesmuseum die Ausstellung «Montreux. Jazz seit 1967» eröffnet. Diese wirft einen Blick auf die 50-jährige Geschichte des bekannten Jazzfestivals. Zu sehen sind Grössen wie David Bowie, Miles Davis oder Quincy Jones (im Bild mit Claude Nobs) mal als inszenierte Stars, mal in intimer Atmosphäre hinter der Kulisse.

AUSSTELLUNG | BIS 21. MAI | LANDESMUSEUM

Tante Frieda büxt aus

Heute wieder in die Büxe? Ja und nein. Heute ist Tante Frieda ans ans ABC Festival ausgebüxt. Und die Entourage, die sie mitschleppt, hat es nicht nur dick hinter den Ohren, sondern vielmehr in den Ohren. Patula, Valentino, DJ Pasci und San Marco sorgen während zehn Stunden für Powackeln, bis die Backen glühen.

PARTY | 12–22 UHR | KINO ABC

Hoch hinaus

Du willst heute trotz Schneeprognosen lieber an die frische Luft? Auf der Wanderung auf den Zürcher Pfannenstiel wirst du dafür mit einer grosszügigen Aussicht belohnt. Sportliche können den Abstieg gleich bis nach Stäfa verlängern – dann die Stirnlampe aber nicht vergessen.

AUSFLUG | SCHWEIZER FAMILIE

HAARIGE SACHE

Wildwuchs auf dem Männerhaupt

Nach den perfekt getrimmten Undercuts der vergangenen Jahre wird es diese Saison auf den Männerköpfen wieder entspannter, schreibt der stellvertretende «Friday»-Chefredator Marc-André Capeder in diesem Beitrag.

TRENDS | FRIDAY

Brav bis verspielt

Und wie sieht es bei den Frauen aus? Der tiefe Seitenscheitel ist zurück, der Hippie-Style bleibt, und Accessoires wie Tücher im 50er-Stil dürfen im Sommer nicht fehlen, schreibt Luise Pomykaj.

TRENDS | FRIDAY

Zu sexy, zu provokant

«annabelle»-Beautychef Niklaus Müller interessiert sich nicht nur für die aktuellen Trends. In seinem spannenden Artikel «Bei Haar Gefahr» hat er sich Gedanken darüber gemacht, weshalb in den drei grossen monotheistischen und patriarchalischen Religionen Frauenhaare verdeckt gehören.

MEINUNG | ANNABELLE

AGENDA ZÜCKEN:

Der Hund brennt

Kennst du Brändi Dog? Zugegeben, der Name des von der Luzerner Stiftung Brändi hergestellten Spiels ist leicht verwirrend. Es ist eine Art «Eile mit Weile», bei dem das Kartendeck in der Hand statt ein Würfel die Schritte bestimmt. Alle weiteren Regeln lernst du am Turnier, das am Mittwoch stattfindet – also gleich anmelden!

TURNIER | MI, 19–22 UHR | BECKERIA

