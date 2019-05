Mutmasslicher Messerstecher von Seebach festgenommen

Am Mittwochnachmittag, 1. Mai 2019, wurde ein Mann im Zürcher Stadtkreis 11 durch eine Stichwaffe schwer verletzt. Laut Stadtpolizei eskalierte ein Streit zwischen mehreren Männer beim Restaurant Ethno Grill in Zürich-Seebach. Das Opfer musste in den Spital gebracht werden. Der Täter konnte flüchten, wurde aber inzwischen verhaftet, wie die Kantonspolizei Zürich heute Dienstag mitteilt.

«Die Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich und der Staatsanwaltschaft führten zu einem im Bezirk Bülach wohnhaften Mann», heisst es in der Mitteilung weiter. Beim dringend Tatverdächtigen handle es sich um einen 40-jährigen Serben.

U-Haft beantragt

Die Kantonspolizei habe den Mann festgenommen und dem zuständigen Staatsanwalt zugeführt, welcher beim Zwangsmassnahmengericht Antrag auf Untersuchungshaft beantragt habe.

Der genaue Tathergang sowie das Tatmotiv sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen, welche durch die Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität des Kantons Zürich sowie die Kantonspolizei Zürich geführt werden. (sip)