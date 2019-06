Nach Krawallen: GC-Lokal muss schliessen

Die Fans des Super-League-Absteigers Grasshopper Club Zürich verlieren ihr Zuhause. Das Fanlokal «Sächs Foif» im Zürcher Kreis 5 muss schliessen. Die Rollläden sind bereits zu, nur noch ein paar abgewetzte GC-Sticker deuten darauf hin, dass sich hier acht Jahre lang Fans des Clubs getroffen haben.

«Der Mietvertrag wurde auf beidseitigen Wunsch nicht mehr verlängert. Diverse Vorkommnisse in den letzten Monaten oder auch Jahren machten es für die Betreiber des Lokals sowie auch für die Anwohner rund um das Fanlokal zunehmend schwieriger, einen geregelten Betrieb aufrechtzuerhalten», sagt Thomas Rutz, der Besitzer der Liegenschaft.

In der Vergangenheit gab es rund um das Lokal immer wieder Ausschreitungen. Am Rande des Geisterspiels GC – Sion Ende Mai bewarfen Chaoten Polizisten mit Flaschen. Im August 2018 kam es zu einer Massenschlägerei, im Mai detonierten in der Nacht pyrotechnische Gegenstände vor dem Lokal. Immer wieder kam es zu Scharmützeln mit Fans des Rivalen FC Zürich.

Die Lokalbetreiber halten gemäss Website nach einem neuen Standort Ausschau.



