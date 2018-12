Nächste Wende im Kampf um Zürcher Kongresszentrum

Die Blamage konnten die Initianten in diesem Sommer gerade noch abwenden. Kurz vor Ende der Sammelfrist reichten sie doch noch die 3000 notwendigen Unterschriften für ihre Initiative «Neue Arbeitsplätze anstatt Carparkplätze» ein. Doch es war knapp. Einen Monat zuvor war erst die Hälfte der Unterschriften beisammen. Es harzte. ETH und Universität sprangen als Unterstützer ab. Ein PR-Desaster drohte. Das, obwohl alle bürgerlichen Parteien, zahlreiche Wirtschaftsverbände und Unternehmen hinter dem Anliegen stehen.

Nun folgt der nächste Dämpfer für die Initianten. Der Stadtrat will die Volksinitiative für ungültig erklären, wie er heute Montag in einer Mitteilung schreibt. «Sie verstösst gegen übergeordnetes Recht und ist deshalb nicht rechtmässig.» Der Stadtrat hält Ziffer 2 der Initiative für problematisch. Diese sei zu konkret. Sie fordert den Bau eines Kongresszentrums auf dem Areal des heutigen Carparkplatzes sowie die Umzonierung einer bestimmten Parzelle, die Erstellung eines Gestaltungsplans oder auch die Abgabe von Land im Baurecht. Dies in der Gemeindeordnung festzuschreiben, widerspreche dem kantonalen Recht, da darin «lediglich grundsätzliche Rechtsätze festzuschreiben» seien, schreibt der Stadtrat weiter.

Gemeinderat ist an der Reihe

Ziffer 1 formuliert den Grundsatz, dass die Stadt Zürich gemeinsam mit Privaten die Standortattraktivität fördern soll. Damit hätte die Stadtregierung kein Problem. Sie will aber trotzdem gleich das gesamte Anliegen für ungültig erklären lassen. Theoretisch hätte sie die Möglichkeit, dieses für teilweise gültig zu erklären. Dies könne aber nur dann geschehen, wenn davon ausgegangen werden könne, dass die Unterzeichnenden die Initiative auch unterschrieben hätten, wenn ihnen nur der verbleibende Teil des Texts vorgelegt worden wäre. Das verneint der Stadtrat. «Das zentrale Anliegen der Initiative ist die Erstellung eines Kongresszentrums auf dem heutigen Carparkplatzareal.» Ziffer 1 sei diesem Ziel klar untergeordnet.

Die Erklärung des Stadtrats ist allerdings nur eine Empfehlung an den Gemeinderat. Dieser muss schliesslich entscheiden. Das Stadtparlament wird dem Anliegen kaum positiv gegenüberstehen. Denn die Volksinitiative war eine Gegenreaktion auf einen Vorstoss im Gemeinderat. Die Mehrheit im Stadtparlament hat im vergangenen Jahr eine Motion überwiesen, die den Bau eines Kongresszentrums auf dem Carparkplatz quasi verunmöglichen würde. Der rot-grünen Mehrheit schweben gemeinnützige Wohnungen auf dem Areal vor.

Deswegen reagierten die Bürgerlichen und lancierten die Initiative für ein privat finanziertes Kongresszentrum. Dort, wo heute Carreisende ein- und aussteigen, sollen diverse Kongressgebäude, zwei Hotels, ein Park und allenfalls Wohnungen entstehen. Das Land würde den privaten Investoren von der Stadt im Baurecht abgegeben, und die Gebäude würden maximal 60 Meter hoch werden.

Die Antwort des Stadtrats auf die besagte Motion «Projektierungskredit für Arealentwicklung Carparkplatz ohne Kongresszentrum» des Gemeinderats steht noch aus. Die Stadtregierung hat diese heute für September 2019 angekündigt. Ebenfalls im kommenden Jahr werde der Stadtrat über eine mögliche temporäre Sanierung des Carparkplatzes entscheiden.

Initianten zeigen sich kämpferisch

Nicole Barandun (CVP), Präsidentin des städtischen Gewerbeverbands und Mitglied des Initiativ-Komitees, reagiert enttäuscht. «Wir haben viel Elan und Herzblut in die Unterschriftensammlung gesteckt, das Thema ist es wert, dass das Volk darüber abstimmt», sagt sie. Auch wenn der Fall rechtlich nicht ganz klar sein sollte, gehe in diesem Fall das Initiativrecht vor.

Den Vorwurf, ihr Komitee habe den Wortlaut der Initiative im Vorfeld zu wenig sorgfältig geprüft, weist sie zurück. «Wir haben das sehr wohl juristisch abklären lassen, und unser Experte kam zum Schluss, dass die Initiative gültig ist.» Jetzt stünden wie so oft zwei juristische Meinungen gegeneinander, und der Verdacht dränge sich auf, dass es sich bei der Ungültigerklärung um einen politischen Entscheid handelt.

Entscheiden wird nun der Gemeinderat. Dort steht zwar eine Mehrheit der Initiative kritisch gegenüber. Dennoch hofft Barandun, dass sich das Parlament für die Gültigkeit ausspricht. Genauso wie im September bei der Juso-Initiative «Züri autofrei».

Auch diese Initiative hatte der Stadtrat für ungültig erklärt, weil sie gegen übergeordnetes Recht verstosse, was sich der Gemeinderat nicht bieten lassen wollte und einen Bezirksratsentscheid ans Verwaltungsgericht weiterzog. Barandun: «Ich bin gespannt, wie sich der Gemeinderat nun aus der Affäre ziehen wird. Wenn er bei ‹Züri autofrei› der Meinung war, die Initiative solle vors Volk kommen, dann sollte er dies konsequenterweise auch bei unserer Initiative sein.» Wenn das Parlament anders entscheidet, werde das Komitee den Fall an den Bezirksrat weiterziehen. (sip/mth)