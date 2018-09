«Nein! Nein! Nein!», kreischt er panisch – dann sinkt er in den Stuhl

Etwas irritiert sieht er schon aus, der streng frisierte Mann vom Sicherheitsdienst. Aber er zeigt keine Regung. Sein Arbeitsplatz ist wohl die einzige Eingangskontrolle des Landes, an der man mit schweren Waffen vorbeikommt. Wie der massige Typ eben, der sich einen Brustharnisch auf den nackten Oberkörper gebunden hat und ein zwei Meter langes Schwert hinter sich herzieht. Genauso einschüchternd ist sein Achselschweiss, der noch in der Luft hängt, als er selbst längst über die Rolltreppe entschwunden ist. Wie zuvor der Soldat, die Fuchslady, der watschelnde Hai – und Horden von Teenagern mit schlapp herabhängenden Rucksäcken.

Rund 27'000 Besucher sind am Wochenende zur zweiten Ausgabe der Zürcher Game Show in die Messehallen von Oerlikon gepilgert, um sich an einem hochprozentigen Cocktail aus digitaler Unterhaltung zu berauschen. Die kostümierten Cosplayer, die sich in ihre liebsten Videospielfiguren verwandelt haben, zieht es hinauf ins dritte Stockwerk, aber der ganz grosse aktuelle Hype findet eine Ebene tiefer statt: «Fortnite». Dieses Videospiel dominiert seit einem Jahr die Pausenplätze und Fernsehzimmer derart, dass man nicht darum herumkommt, wenn man nur entfernt mit Jugendlichen zu tun hat.

Aberwitziges Tempo

Wer ins Zwielicht der Halle eintaucht, wird überwältigt von einer Kakofonie aus Gewummer und Geschrei. Über hundert Dezibel. Es riecht permanent nach Bubengarderobe, Popcorn und Kunststoff. Ganze Batterien von Supercomputern sind hier aufgereiht wie in einer Monokultur, alle mit pulsierenden farbigen Lämpchen nach Art getunter Sportwagen. Vor den Monitoren sitzen ausschliesslich Jungen um die 14 Jahre, abgeschottet unter Kopfhörern, hoch konzentriert. Als würden sie arbeiten. Es gilt ja auch ernst, denn hier findet gerade das erste «Fornite»-Turnier des Landes statt, ein Teamwettkampf.

Zusammen mit der nächsten Generation: Besucher der Game Show in Zürich.

Bei «Fortnite» muss man nicht bloss ballern, bis kein Gegner übrig ist, sondern gleichzeitig Festungen bauen und wieder einreissen. Das erfordert Multitasking, Hand-Auge-Koordination, taktische Entscheidungen und räumliche Orientierung in aberwitzigem Tempo. Den ungeübten Beobachter überfordert das nur schon vom Zuschauen. «Ich komme da nicht mit», winkt einer der wenigen Väter ab, der sich ans Absperrgitter lehnt wie auf dem Fussballplatz, während sich auf der anderen Seite sein Sprössling auf bizarr flirrenden Kunstbauten in den Himmel zimmert, um von oben auf einen Gegner hinunterschiessen zu können.

Vier Stunden täglich

«Um in einem solchen Game gut zu werden, muss man es extrem oft spielen», sagt Daniel, der sich gerade für den Final qualifiziert hat. «Etwa vier Stunden jeden Tag.» Er sagt es nicht mit Scham, sondern mit Stolz. Und sein Freund Dion präzisiert: Am Wochenende schalte er die Playstation schon am Morgen ein und dann bis zum Abend nicht mehr aus. Das Packende an «Fortnite»? Dass man «skillvoller» sein müsse als bei anderen Games, Neudeutsch für: geschickter.

Volle Konzentration: Hunderte Gamer haben gegeneinander gezockt.

Im Turnier folgt die Dynamik meist jener klassischer Kinderspiele: zuerst Versteckis, dann Fangis – mit entsprechend eruptiven Momenten. «Nein! Nein! Nein!!», kreischt panisch ein korpulenter Junge, während seine Finger über die Tastatur fliegen. Seine Knie zittern, die Stirn glänzt. «Ich hab ihn!», ruft er seinem Teamkollegen zu. «Ich hab ihn! Hurensohn!» Dann plötzlich sinkt er in seinem Stuhl zusammen, verschränkt die Arme hinter dem Kopf, die Geste für: alles vorbei. Auf dem Monitor ist zu lesen, was passiert ist. «Eliminiert von: IchBumsDiniMueter». Der macht nur wenige Meter entfernt weiter, könnte aber genauso gut am anderen Ende der Welt sitzen. Man bekommt das nicht mit.

Video: Trailer zum Videospiel «Fortnite»

Gestorben wird beiläufig und unblutig. Das unterscheidet «Fortnite» von anderen Spielen, bei denen Waffen entscheidend sind. Einerseits von solchen, die Gewaltexzesse zu reinen Unterhaltungszwecken inszenieren. Wie «GTA 5», eines der erfolgreichsten Videospiele der letzten Jahre, das mit einer Foltersequenz schockierte – auch Minderjährige haben das zuhauf gespielt. Andererseits gibt es heute auch Spiele, die die emotionalen Verheerungen des Tötens zu transportieren versuchen. Etwa «This War of Mine», das vom Überleben in einer kriegsversehrten Stadt erzählt. «Fortnite» macht weder das eine noch das andere, deshalb wurde es freigegeben ab 12 Jahren. Alle gehen einig, dass dies für den Erfolg des Games entscheidend war. Ebenfalls wichtig ist der Umstand, dass «Fortnite» gratis ist. Zumindest im Prinzip. Denn um der eigenen Spielfigur coole Looks zu verpassen, sogenannte Skins, hat einer der Jungen hier angeblich schon tausend Franken Taschengeld ausgegeben, ein anderer Hunderte Franken von der Kreditkarte der Eltern abgezogen. Ob sie das Geld nicht reue? «Nein, das sind echt seltene Skins!» Sie bringen auch Anerkennung von den gleichaltrigen Zuschauern, die um die Computerbatterie kreisen und im Rücken der Spieler fachsimpeln. «Er hat einen Mako, das ist geil!» «Der da hat viel zu viel Geld ausgegeben.» Und der Siegestanz, den einer gerade gewählt hat: «Geht gar nicht.»

Faszination Waffen: Jugendliche an einem Stand in der Messe Zürich.

Dann sind alle bereit für den Final. Sie reagieren ihre Nervosität an den Monitoren ab. Kalibrieren die Helligkeit rauf und runter, stellen die Bewegungsunschärfe ein und aus, Texturen auf episch und zurück. Immer und immer wieder. Rennfahrer würden den Motor aufheulen lassen. Draussen neigt sich ein sonniger Septembertag dem Ende zu, aber in der Halle hat man davon nichts mitbekommen. Ein Junge schüttelt die Hände: «Ich habe voll kalte Finger.» Fast eine Stunde zieht sich das Warten hin, dann geht es endlich los.

3000 Franken Siegprämie

Von unten in der Haupthalle brandet Applaus herauf. Mehrere Hundert Zuschauer haben sich zum Public Viewing versammelt und mitverfolgt, was die Live-Kommentatoren als «ultra-schönen Sniper-Schuss» bezeichnen. Da waren es noch 35.

Nur die Eltern bekommen das nicht mit, die checken ihre fleissig Mails. Es folgen ein Flankierungsmanöver, eine Menge Hektik und ein finaler Treffer aus grosser Höhe, der die wild um sich ballernde Engelsfigur am Kopf erwischt. Abgefeuert hat ihn Egzon Kastrati, ein drahtiger 15-Jähriger aus Oetwil am See, der mit seinem Kollegen Alessandro Fallisi einen Plan verfolgte: defensiv spielen, viel miteinander reden. «Und in kritischen Momenten haben wir ein paar ganz gute Entscheidungen getroffen.»

So geht das hier, und zur Belohnung gibt es rund 3000 Franken Preisgeld. Fast wie beim Knabenschiessen.

Warum mein Sohn nur am Wochenende spielen darf

«Fortnite»-Regeln Vor einem halben Jahr verbot ich meinem Sohn das Videogame «Fortnite». Nach einem Monat krebste ich zurück. Zu laut war das Dauer-Lamento, zu gross der soziale Druck: Alle ausser einem Buben in seiner Klasse spielten es. Denn «Fortnite» ist unter jungen Spielern der grösste Game-Hype seit Jahren. 140 Millionen haben sich das Spiel seit seiner Lancierung vor gut einem Jahr runtergeladen.

Freigegeben ist «Fortnite» ab 12 Jahren, aber auch jüngere Kinder spielen es. Das Gameprinzip ist einfach. Man wird über einer Insel abgeworfen und muss sich gegen 99 andere Onlinespieler durchsetzen, sprich: sie umnieten. Dazu schleicht die Spielfigur alleine oder als Team durch die Gegend und versteckt sich, bis ein Gegner erspäht ist. Der wird mit allerlei Waffen gebodigt und – eine Besonderheit des Spiels – mithilfe von Fertigbauelementen, die der Spieler zum eigenen Schutz in die Landschaft pflanzen kann. Der Letzte der 100 Teilnehmer, der noch steht, hat gewonnen. Dabei wird die bespielbare Zone immer kleiner, bis eine Konfrontation unvermeidlich ist. Eine Runde dauert etwa 20 Minuten, dann gehts von vorne los.

Das Szenario klingt brutal, ist aber – wie einem die jugendlichen Spieler mit Inbrunst versichern – «nicht realistisch». Tatsächlich zeichnet das Game eine farbenfrohe, comicartige Ästhetik aus. Die Stimmung ist nicht bedrohlich wie in Ego-Shootern, und zur Freude der Jugendlichen kann man die Avatare in lustige Tanzeinlagen ausbrechen lassen. Die bekannteste darunter ist der «Floss», die Spielfigur bewegt die Hände vor dem Körper hin und her, während die Hüften in die andere Richtung schwingen. Der Floss ist inzwischen ein weltweites Phänomen in der Jugendkultur. Kaum ein Pausenplatz, wo er nicht zu sehen ist. Mein Sohn macht ihn bereits unbewusst. An der Fussball-WM war der Dance-Move bei Spielern zu sehen, und Mega-Stars wie der Rapper Drake geben ihn zum Besten, um ihre Zielgruppe zu bezirzen.

300 Millionen monatlich

«Fortnite» läuft auf PC, Tablet, Handy, Playstation und Xbox und ist kostenlos, ein weiterer Grund für seine Beliebtheit. Doch aufgepasst: Das Spiel finanziert sich über kostenpflichtige Gegenstände, unter anderem die «Skins» der Spielfiguren, die zwischen 8 und 20 Franken kosten. Zum Beispiel der Durr Burger, eine Spielfigur mit einem Burger als Kopf. Zwar machen Skins den Avatar nicht mächtiger, aber sie sind, was früher gewisse Turnschuhe auf dem Pausenplatz waren: ein Statussymbol. Aktuell nimmt der «Fortnite»-Entwickler Epic Games damit monatlich 300 Millionen Dollar ein.

Was hat «Fortnite» zu bedeuten? Ist es Ausdruck des Neoliberalismus, wo jeder sich selbst der Nächste ist, wie manche Kritiker behaupten? Für mich ist «Fortnite» nicht schlechter oder besser als andere Games. Klar, Ballern ist pädagogisch nicht optimal, aber wie andere Videospiele fördert «Fortnite» motorische und kognitive Fähigkeiten. Das Problem ist, dass es extrem raffiniert auf die Psychologie von Jungs ausgerichtet ist und ein beträchtliches Suchtpotenzial hat. Doch das war früher mit dem TV-Gucken nicht anders. Für irgendetwas gibt es schliesslich Eltern – mein Sohn darf nun nur noch am Wochenende über die «Fortnite»-Insel robben. Und dieses Mal bleibe ich standhaft.

Philippe Zweifel (Tages-Anzeiger)