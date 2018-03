Neue VBZ-Chauffeure kommen von ausserhalb

Ab heute fahren neun Busfahrerinnen und Busfahrer der Zugerland-Verkehrsbetriebe (ZVB) auf dem Stadtzürcher Verkehrsnetz. Dies teilen die VBZ heute Montag mit. Die Zusammenarbeit dauere bis zum 31. Dezember 2018.

«Dieser Transfer ist für beide Seiten ein Gewinn, ich freue mich über diesen interkantonalen Austausch in der Branche», sagt Jürg Widmer, Leiter Betrieb bei den VBZ. Denn anders als in Zürich, gibt es derzeit bei den ZVB einen Überbestand an Fahrerinnen und Fahrern. Dieser fusse auf einem kantonalen Entlastungsprogramm im Kanton Zug, heisst es in der Mitteilung. «Wir sind sehr dankbar über diese pragmatische Lösung. Sie bietet unseren Busfahrerinnen und Busfahrern die Chance, einen Grossstadtbetrieb kennen zu lernen», wird Hanspeter Kälin, interimistischer Leiter Betrieb bei den Zugerland-Verkehrsbetrieben, zitiert.

Zuger meldeten sich freiwillig

Die Zuger Busfahrerinnen und Busfahrer tragen während ihres Zürcher Einsatzes eine VBZ-Uniform und können auf alle bestehenden elektronischen Arbeitshilfsmittel zugreifen. Sie seien allerdings nur auf Dieselbussen im Einsatz, heisst es in der Mitteilung. Die betriebsinterne VBZ-Schulung dauert sieben Tage und informiert über busspezifische Spezialitäten, das Zürcher Liniennetz, Vorgehensabläufe und administrative Regelungen.

Die Zusammenarbeit basiere auf einem Personalleihvertrag, der bis Ende 2018 gültig ist, schreiben die VBZ. Die neun Zuger Busfahrerinnen und Busfahrer hätten sich freiwillig für den Einsatz in Zürich gemeldet und bleiben zu den bestehenden Konditionen weiterhin bei den Zugerland-Verkehrsbetrieben angestellt. Nach Ablauf des Personalleihvertrages würden die Busfahrer wieder zu ihrem angestammten Anstellungsverhältnis zurückkehren.

Die Verkehrsbetriebe Zürich leiden seit vergangenem Sommer unter Personalmangel. 2017 haben sie 18 Stellen von Trampiloten und Busfahrern nicht besetzen können. Seit einigen Wochen werben die Verkehrsbetriebe intensiv in Tram und Bus und suchen nach Personal. Die Lücke mussten in der Zwischenzeit die Mitarbeiter mit zusätzlichen Arbeitseinsätzen kompensieren. Die VBZ hatten deswegen im Januar eine Taskforce gegründet. Die VBZ zogen auch in Betracht, im Ausland neues Fahrpersonal zu rekrutieren.

