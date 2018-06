Neues Zürcher Stadion: SP scheitert ganz knapp

Die SP sei der Meinung, dass das Stadion den Steuerzahlerinnen und -zahler letztlich teurer komme als geplant und mitnichten gratis sei, sagte SP-Gemeinderat Simon Diggelmann auf Anfrage. Die SP will deshalb das Projekt an den Stadtrat zurückweisen. Bereits im März war publik geworden, dass die SP sich gegen das Hardturm-Stadion stellt: Sie kritisiert, dass die privat finanzierten Wohnungen in den geplanten Hochhäusern zu teuer seien.

Mit ihrem «motivierten Rückweisungsantrag» präsentiert die SP nun auch gleich einen Gegenvorschlag: Die Genossenschaftssiedlung und das Stadion sollen von der Stadtratsvorlage übernommen werden. Die Stadt soll jedoch das Stadion direkt statt indirekt finanzieren. Zudem sollen statt der beiden 137-Meter-Hochhäuser, welche das Stadion querfinanzieren sollen, ebenfalls gemeinnützige Wohnungen entstehen.

Eine Mehrheit der Spezialkommission Finanzdepartement (SK FD) des Parlaments lehnt diesen Rückweisungsantrag aber ab, wie es in einer Mitteilung von heute Mittwoch heisst.

FDP, SVP und GLP setzen sich durch

Beim 570-Millionen-Projekt «Ensemble», getragen von privaten Firmen wie Credit Suisse und HRS, zahlt die Stadt zwar nichts an den Bau und den Betrieb des Stadions, sie unterstützt das Projekt aber dennoch. Sie gibt sich mit einem bescheidenen Baurechtszins für jene Baufelder zufrieden, auf denen die je 137 Meter hohen Türme entstehen sollen. Vorgesehen sind jährlich 1,2 Millionen Franken. Die Stadt verzichtet damit jährlich auf Einnahmen von bis zu 1,7 Millionen Franken. Eine knappe Kommissionsmehrheit sprach sich für die Baurechtsverträge und den Verzicht aus, wie es weiter heisst.

Diese Mehrheit kam aber nur mit Stichentscheid des Kommissionspräsidenten - FDP-Gemeinderat Urs Egger - zu Stande. Die fünf Gemeinderäte von FDP, SVP und GLP unterstützten die Anträge, wie Egger auf Anfrage sagte. Grüne und AL hingegen enthielten sich der Stimme - dies auch beim Rückweisungsantrag der SP.

Umstritten sind vor allem die 137-Meter-Türme:

Bei der Abstimmung im Gemeinderat werden mindestens 63 Stimmen benötigt, da die drei verschiedenen Anträge der sogenannten Ausgabenbremse unterliegen. Die Mehrheit der Spezialkommission zeigt sich in der Mitteilung zuversichtlich: Aufgrund der Äusserungen der links-grünen Kommissionsmitglieder sei davon auszugehen, dass dieses Quorum erreicht werde. Mit anderen Worten: Die linken Parteien werden sich hier nicht verschliessen, auch wenn sie dem Stimmvolk die Vorlage zur Ablehnung empfehlen werden.

Das Stadtparlament entscheidet noch vor den Sommerferien: Am 11. Juli ist die grosse Stadiondebatte im Gemeinderat. Der Termin für die Volksabstimmung wird erst nachher durch den Stadtrat festgelegt. (sda/pu)