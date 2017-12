Neujahrsvorsätze für jedermann

«Et trobarem a faltar...» kommt dir spanisch vor? Es ist Katalanisch und heisst: «Wir werden dich vermissen.» Vermissen werden wir das Jahr 2017 schon ein bisschen, schliesslich nehmen wir uns doch vor, im 2018 weniger Schoggi zu essen und uns endlich mal etwas mehr zu bewegen. Bestimmt hast du dir auch schon überlegt, was du im Jahr 2018 besser machen könntest. Aber mal ehrlich: Gute Vorsätze sind schnell gemacht, und noch schneller sind sie wieder vergessen – oder? Darum findest du weiter unten – nebst den Tipps für heute Abend – wirklich umsetzbare Neujahrsvorsätze. Falls du gar nichts davon hältst, empfehlen wir dir den Blogeintrag #resolutionfail von Philipp Tingler.



WAS HEUTE LOS IST

Blues hören statt fühlen

Sei dabei, wenn der Schweizer Singer/Songwriter Beglinger & Band heute Abend sein Debütalbum «Live at Kaufleuten» aufnimmt. Die balladesken Songs sind eine Mischung aus Country und Blues – der passende Sound für ein paar gemütliche Drinks. Mehr Blues gibts heute übrigens auch ab 20.30 Uhr in der Bar 3000.

KONZERT | 20 UHR | KAUFLEUTEN

Eine unabhängige Frau

Liebe als Bedürfnis der Selbstbestimmung: Isabelle, eine geschiedene Pariser Künstlerin, verheddert sich in zahlreichen Männer. Einer folgt auf den nächsten. Kein Wunder, dass ihr Ex-Mann sich beklagt, ihr gemeinsames Kind leide. Aber was will eine unabhängige Frau machen, die noch nicht gefunden hat, was sie sucht?

FILM | 20.30 UHR | ARTHOUSE

Kunstfreunde, ab ins Haus Konstruktiv

Du interessierst dich für Kunst? Zu jedem Ausstellungsblock bietet das Museum Haus Konstruktiv regelmässig Führungen an. Dabei entdeckst du die vielfältige Ideenwelt der Künstler, erhältst Hintergrundinfos und schärfst deinen Blick für moderne und zeitgenössische Kunst.

FÜHRUNG | 18.30–19.30 UHR | HAUS KONSTRUKTIV

GUTE VORSÄTZE

Dranbleiben mit Sport-Motivation

Mehr Sport treiben gehört zu deinen Neujahrsvorsätzen? Dann weisst du bestimmt, dass dies leichter gesagt als getan ist. Damit anstatt der sportlichen Vorsätze deine Muskeln wiederkehren, gibts hier ein paar Motivationstipps.

TIPPS | ANNABELLE

Neujahrsvorsätze, die machbar sind ...

Weniger trinken, weniger rauchen und mehr Bewegung sind wohl die Klassiker unter den Neujahrsvorsätzen – versuch doch mal Neues. Zum Beispiel etwas öfter Nein sagen, Blut spenden oder mal wieder den Abfall etwas genauer trennen.

VORSÄTZE | ANNABELLE

... und welche nicht

#Resolutionfail: Schrittzähler und Lektüreziele – vergiss es. Philipp Tingler warnt, nicht jeder Vorsatz ist auch ein guter. Deshalb hat er eine Liste mit fünf Kategorien von Vorsätzen geschrieben, von denen er dringend abrät.

VORSÄTZE | TINGLER-BLOG

10 Wohn-Vorsätze

Falls deine persönlichen Vorsätze auch eher in einem #resolutionfail enden, klappt es mit ein paar Wohn-Vorsätzen vielleicht besser. Mit diesen Inspirationen könntest du mal den Balkon winterlich gemütlich gestalten oder etwas mehr Farbe in deine Wohnung bringen.

WOHNEN | SWEET-HOME-BLOG

PS:

Fortune Cookies DIY

Nimm dein Glück fürs kommende Jahr selbst in die Hand – selbst gemachte Glückskekse schmecken nicht nur besser, du kannst auch gleich die Glücksbotschaft personalisieren. Und noch etwas Wissen zum Angeben: Die berühmten Kekse kommen ursprünglich aus Japan, nicht wie oft behauptet aus China.

REZEPT | ANNABELLE

