Neun Politiker verzichten auf Sitz im Zürcher Parlament

Noch ist das erste Amtsjahr nicht vorbei, und schon gibt es einen Rücktritt aus dem frisch gewählten Zürcher Gemeinderat zu verzeichnen. Die AL-Vertreterin des Kreises 6, Rosa Maino, gab per 31. Dezember 2018 ihren Rücktritt bekannt, wie der Stadtrat heute Mittwoch mitgeteilt hat. Die Filmfachfrau sass seit 2014 im Stadtparlament und wurde im Frühling wiedergewählt.

In der Regel rückt der oder die nächste auf der Wahlliste nach. Doch im Kreis 6 wollten alle neun der AL-Liste nicht ins Stadtparlament, obwohl sie noch im letzten Frühling kandidiert hatten. Die Wahl abgelehnt haben gemäss Mitteilung Simone Giger, Daniel Strassberg, Paul Riniker, Ladina Barbadimos, Marina Petschen, Dominique (Dom) Roger Compagnon, Bettina Filacanova, José (Pepe) Sanchez und Dennis Padel.

AL suchte Alternative

Die Partei musste sich also auf die Suche nach einer Alternative machen – und wurde im Kreis 10 fündig. Nachrücken wird also Patrik Maillard, der am Wahltag im Nachbarkreis Rang 2 hinter Andrea Leitner erreicht hatte.