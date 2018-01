Nicht ganz grün in Zürich Süd

Hinter dem Entlisberg wird noch immer wacker gebaut. Die grösste Überbauung ist Greencity. Im vergangenen Juni sind die ersten Mieter eingezogen. Dass zu diesem Zeitpunkt noch nicht alles fertig sein würde, war klar. Eine Infrastruktur fehlt den Bewohnern der 2000-Watt-Überbauung aber besonders: Die Altglassammelstelle oder Wertstoffsammelstelle, wie man sie offiziell nennt.

Diese wird aber gemäss aktuellem Bauplan erst 2021 fertiggestellt - und das obwohl im ehemaligen Industriegebiet Manegg bis dahin rund 1400 Wohnungen entstehen. «Je nach Fortschritt der Bauarbeiten könnte die Wertstoffsammelstelle auch schon Anfang 2020 installiert werden», sagt Emily Unser, Pressesprecherin des Totalunternehmens Losinger Marazzi, welches das Areal entwickelt. Bis es so weit ist, könnten die Einwohner laut Unser die Sammelstelle in Zürich-Leimbach nutzen.

Die Sache hat allerdings einen Haken: Der nächstgelegene Glascontainer befindet sich rund einen Kilometer von Greencity entfernt etwas oberhalb am Hang von Leimbach. Eine Bushaltestelle gibt es dort nicht. Wer Altglas entsorgen will, muss hinauflaufen oder das Auto benutzen – und genau darauf wollen viele Bewohner von Greencity bewusst verzichten. Einer von ihnen ist Michael Lütscher.

Eine Sammelstelle beim Quartierladen

Er findet es eine sinnvolle Sache, leere Flaschen und Blechdosen zu entsorgen. «Ich mache das gerne, wenn ich es mit anderen Erledigungen kombinieren kann», sagt Lütscher zu Tagesanzeiger.ch/Newsnet. «Nun müsste ich aber das Altglas in Leimbach oder in Wollishofen an einer Strassenecke entsorgen, wo ich sonst nie vorbeikomme. Auch in der Sihlcity, die zwei SZU-Stationen weit weg liegt, gibts keine Glas- und Metallsammelstelle.»

Für Lütscher ist es unverständlich, dass es keine Recyclingcontainer in unmittelbarer Nähe der Läden im Quartier hat. Wie zum Beispiel bei der Siedlung Sihlbogen in Leimbach, die sich spätestens seit der Eröffnung der Migros-Filiale auf dem Areal im September 2016 zu einer Art Dorfzentrum gemausert hat. «Dort ist reichlich Platz vorhanden, und die Genossenschaft hat sich ebenfalls den umweltschonenden Prinzipien der 2000-Watt-Gesellschaft verpflichtet», sagt Lütscher.

Ein Laden fürs Quartier: Die neue Migros-Filiale in Leimbach. (Bild: Doris Fanconi)

Doch auch in der 2013 bezogenen Überbauung der 2000-Watt-Genossenschaft Zurlinden sucht man vergeblich nach einer Wertstoffsammelstelle. Das erstaunt umso mehr, weil sich die Sihlbogen-Bewohner sogar vertraglich dazu verpflichtet haben, auf ein Privatauto zu verzichten, und somit das Altglas zu Fuss oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln wegbringen müssen.

«Das Thema ist auf der Agenda»

Die Frage, weshalb man nicht schon bei der Projektierung der Siedlung eine Wertstoffsammelstelle eingeplant habe, bleibt unbeantwortet. Rolf Hefti, Geschäftsführer der Baugenossenschaft Zurlinden, gibt auf Anfrage lediglich bekannt, dass das Thema in diesem Jahr auf die Agenda genommen werde. «Wir werden prüfen, welche Varianten von Sammelstellen sich auf unserem Grundstück aufdrängen und was auf Nachbargrundstücken erfolgt.»

Auch Entsorgung und Recycling Stadt Zürich (ERZ) ist daran interessiert, gemeinsam mit der Genossenschaft Zurlinden eine Sammelstelle zu bauen, und steht laut Mediensprecherin Leta Filli bereits in Kontakt mit den Verantwortlichen, denn: «Auf Privatgrund hat der Besitzer das Sagen. Wir können keine Platzansprüche geltend machen.»

Sammelstellen gehören zu Grossprojekt

Wenn allerdings eine grosse, quartierverändernde Siedlung gebaut wird, sollten laut Filli Entsorgungsstellen genauso mit eingeplant werden wie andere Infrastrukturen auch. «Die Bezahlung von Wertstoffsammelstellen innerhalb von grossen Wohnsiedlungen ist meist so geregelt, dass die Liegenschaftseigentümerin für die Baukosten aufkommt. Wir bezahlen die Behälter und bewirtschaften die Sammelstelle», sagt die ERZ-Sprecherin.

Ob eine solche Recyclinganlage gebaut werden kann oder nicht, ist laut Filli von verschiedenen Faktoren abhängig. Insbesondere die Lärmschutzgesetze müssen eingehalten werden. Die Entsorgung ist nur bis 20 Uhr erlaubt. «Wo diese Vorgaben nicht eingehalten werden und es zu Lärmklagen kommt, haben wir die Sammelstellen umzäunt und schliessen sie während der Ruhezeiten.»

Schlucken das Glas und den Lärm: Unterflurcontainer von ERZ. (Bild: zvg)

Damit die Bewohner der Stadt zur Entsorgung möglichst kurze Wege zurücklegen müssen, verdichtet ERZ das Sammelstellennetz laufend. Und um die Lärmbelastung klein zu halten, baut ERZ an neuen Standorten die Sammelbehälter unter dem Boden, sofern dies möglich ist und dadurch keine Werkleitungen tangiert werden. «Unterirdisch platzierte Behälter schlucken die Geräusche besser. Abgesehen davon, ist es bei solchen Containern kaum möglich, Müll illegal zu entsorgen», sagt Filli.

Auch auf dem Areal von Greencity sind solche unterirdischen Container für Wertstoffe und Grüngut geplant. Dass diese erst auf dem letzten Baufeld eingebaut werden, liegt laut Sprecherin Emily Unser daran, dass man die Lärmbelastung der Bewohner möglichst gering halten möchte. «Der zukünftige Standort befindet sich an der Schnittstelle zwischen Büros, Hotel und Schule. Nicht auf den Wohnparzellen.» (Tages-Anzeiger)