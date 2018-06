Nicht genau hingeschaut

Der am vergangenen Donnerstag publizierte, im Auftrag der Zürcher ­Bildungsdirektion erstellte Bericht soll einen Schlusspunkt hinter den Fall Jürg Jegge setzen. Sein Grundtenor: «Es gab Fehler, aber niemand hatte etwas ­ahnen können!» Ein einziger – sehr naheliegender – Sündenbock wurde gefunden: Jürg Jegge. Der pädophile Starpädagoge mit den inspirierenden Ideen soll alle an der Nase herumgeführt und mit strategischer Brillanz ein System für seine Missbräuche aufgebaut haben, das niemand hatte durchschauen können.

Das ist zu einfach. Es stimmt, wie Regierungs­rätin Silvia Steiner an ihrer Pressekonferenz sagte, dass der damalige Zeitgeist im Nachgang zur sexuellen ­Revolution von 1968 eine Art Vertuschungsboden für Jegges wahre Absichten bot. Es stimmt auch, dass die Autorität und damit die Macht der Lehrer viel weniger hinterfragt wurde als heute. Es trifft ebenfalls zu, dass die öffentliche Diskussion über sexuellen Missbrauch, die Stellung der Opfer und die Sensibilisierung der ­Institutionen gegenüber Pädophilie in den letzten ­Jahren enorme Schritte gemacht haben. Ein Missbrauch in dieser Form wäre wohl nicht mehr möglich.

Sexueller Missbrauch ist heute noch ein Tabuthema

Unmöglich ist aber, dass niemand etwas hatte ­ahnen können. Es gab schon damals mindestens ein ­Opfer, dessen Mutter sich an die Polizei wandte. An die Gerüchte im Dorf erinnern sich viele. Ahnungen gab es genug und somit auch Menschen, die nicht genug hingeschaut haben. Der SRF-Dokfilm zum Thema zeigt, wie einige die Missbräuche bis heute als eine Art Kollateralschaden für Jegges eigentlich gute Einflüsse relativieren. Ein Schulpfleger, der mit Jegge arbeitete, sagte, man solle daraus nicht so eine grosse Sache machen.

Das alles zeigt: Gewalt, vor allem auch sexueller Missbrauch, ist heute noch ein Tabuthema, das gern verharmlost wird. Umso wichtiger ist, Jegges Taten nicht als die eines Einzelnen zu betrachten. ­Gewalt ist meistens systembedingt, und jeder in ihrem Umfeld muss seine Rolle darin hinterfragen. Dies ­leistet der Bericht der Bildungsdirektion nicht. Wahrscheinlich hätte es Leute gegeben, die etwas hätten wissen müssen. Doch danach fragt der Bericht nicht. Und deshalb schaut er zu wenig genau hin. (Tages-Anzeiger)