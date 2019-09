«Nicht nur Alternatives. Nicht nur Porsche. Beides!»

Von der Bühne vor der Unterführung dröhnt Reggae-Musik. Vor dem Kosmos stehen Jung und Alt in kleinen Gruppen zusammen. Sie nippen an Bierbechern und Weingläsern und schauen in die untergehende Sonne. Eine Besucherin bemerkt: «Ich habe mit viel mehr Leuten gerechnet.» Am Tag nach Bekanntwerden des totalen Rauswurfs von Filmemacher Samir aus dem Kosmos ist die Gästeschar am LaLa-Platz-Fest tatsächlich noch überraschend überschaubar. Einige sind gerade wegen des Konflikts gekommen, andere, weil sie einfach gern an diesem Ort verweilen.

So, wie Raymond Anderegg (57). Er lauscht dem Konzert, vor ihm auf dem Tisch liegt ein Taschenbuch. Er wohnt im Quartier, ging kurz in den Buchsalon und ist hängengeblieben. Einfach so, denn vom Konflikt auf der Chefetage hat er nichts mitbekommen. Er sagt: «Mir gefällt das Konzept. Es soll alles so bleiben, wie es ist.»

Bewusst gekommen ist Gertrud Gerber (66) aus Wipkingen. «Ich bin da, um meine Solidarität mit Samir zu bekunden.» Sie versteht den Konflikt nicht ganz, aber aus ihrer Sicht hat Samir den Ort massgeblich geprägt. «Deshalb muss er zurückkommen.» Ihr Partner René Tobler (66) ergänzt: «Inhaltlich ist man in diesem Machtkampf ja ausgeschlossen. Man kann nur gefühlsmässig Stellung beziehen.» Für Tobler hat Samir stets ein Stück des Gedankenguts der Achtzigerjahre ins Kulturhaus hineingetragen. «Das gilt es zu bewahren.»

Wie immer zynisch ist der Kommentar von Slampoetin Patti Basler. Bild: Keystone/Peter Klaunzer

Beruflich vor Ort ist Patti Basler. Die Bühnenpoetin ist auf dem Sprung zum Science Slam, den sie moderiert. «Ich sage nur: Sändele.» Und dann sagt sie doch noch einen Satz: «Mir kommt das alles vor wie ein entfleischlichter Phalluskomplex.»

Weiterhin gesprächsbereit



An kleinen Stehtischen sind neben Mitbegründer Bruno Deckert auch diverse andere Verwaltungsräte versammelt. Namentlich Stellung nehmen will niemand, keiner aber verhehlt, dass der Konflikt um Samir die Arbeit des neu gewählten Gremiums belastet. Von einer «schizophrenen Situation» ist die Rede, weil sich im Betrieb seit Monaten nichts geändert habe und alles gut laufe. Selbst im Kinobereich habe man im ersten Halbjahr zugelegt – 30 Prozent mehr Zuschauer als 2018.

Wiederholt wird betont, man habe Samir nur den mündlichen Arbeitsvertrag gekündigt, was ein reiner Verwaltungsakt gewesen sei. Man wolle aber an der nächsten GV durchaus eine Lösung präsentieren, hinter der 90 Prozent der Aktionäre stehen können. Mehrere sagen: «Wir sind weiterhin gesprächsbereit.» Man wünsche, dass man auf sie zukomme, statt den Konflikt öffentlich auszutragen. Zwei Begriffe fallen immer wieder: Normalität und Integration.

Zwei Alphatiere



Auf der Bühne steht mittlerweile eine Bigband-Formation, Anne Wieser (49) sitzt bei einem Glas Wein. Auf sie, die im Literaturbereich arbeitet, wirkt der Konflikt wie ein «Kampf zwischen zwei Alphatieren». «Das ist nicht selten in der Kulturbranche, weil wir es da fast immer mit Überzeugungstätern zu tun haben.» Wieser ist oft im Kosmos, schätzt den Ort, weil sie da entspannt etwas trinken kann und wegen der Veranstaltungen - Buchvernissagen, das Kinoprogramm, die Montagssreihe Kosmopolitics.

«Das ist nicht selten in der Kulturbranche, weil wir es da fast immer mit Überzeugungstätern zu tun haben.»Anne Wieser (49)

Nur eines glaubt Wieser nicht: Dass sich ein rechtspolitischer Kreis rund um den Kosmos gegen Samir verschworen hat. «Es würde für diese Kreise keinen Sinn machen, Geld zu investieren, um den Kosmos zu übernehmen und zu einem Ort nach ihrem Gusto zu machen.» Sie ist überzeugt: Ein Grossteil des heutigen Publikums würde dann dem Ort fernbleiben. Und das Geld der Investoren wäre verloren.

Gerade weil an diesem Ort so vieles möglich, ist Jasminka Gazic (40) gern im Kosmos. Sie glaubt an das Prinzip: Je breiter die Auswahl an Veranstaltungen, desto mehr Publikum. Diana Skewronek (35) neben ihr bringt ihr Wunsch-Konzept auf den Punkt: «Nicht nur Alternatives. Nicht nur Porsche. Beides!»

Ganz entspannt sieht die Sache Matthias Dinkel (38). Auch er wohnt im Quartier. «Der Ort ist gut. Geben wir ihm noch etwas Zeit, damit er sich noch etwas etablieren kann.»

Etabliert hat sich schliesslich auch der Abend. Beim Konzert von Panda Lux ist der Platz pumpenvoll.