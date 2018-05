Noch schnell etwas Wohnraum anhängen

Rechts sind Bäume, links sind Bäume, und dazwischen Zwischenräume. Wenn man Tucholsky heisst, nutzt man die für eine Satire. Alle anderen spannen eine Hängematte. Aber was tun, wenn rechts und links statt Bäumen Häuser stehen? Dann hängt der geneigte Grundbesitzer einfach ein drittes Haus dazwischen.

Zu diesem Schluss kommt, wer die Albisriederstrasse in Zürich mal bis fast zum Ende entlangspaziert. Das Objekt der Irritation schwebt zwischen zwei Liegenschaften über einer Hofdurchfahrt. Wie eine verwitterte Blechschachtel. Zweistöckig, mit einem auffälligen dreieckigen Erker, der sich über die gesamte Höhe zieht. Als habe da jemand nachträglich mit einfachsten Mitteln zusätzliche Wohnungen reingepresst. Was nicht überraschend wäre – immerhin ist Zürich die Stadt, in der bis vor kurzem der Kniff verbreitet war, halb im Erdreich versenkte Keller zu Wohngeschossen umzudeuten, um die Ausnutzung von Grundstücken zu erhöhen.

Farbe und Material suggerieren, dass das hängende Blechhaus durch nichts mit den Nachbarhäusern verbunden ist. Aber wo ist dann der Eingang? Die Antwort: Der Eindruck täuscht, der Anbau ist nicht eigenständig. Es handelt sich vielmehr um eine Erweiterung des Hauses zu seiner Rechten, beide wurden in den Achtzigerjahren im selben Zug gebaut. Dadurch haben die Wohnungen in den oberen Stockwerken zwei Zimmer mehr als jene im Erdgeschoss.

Leider fanden wir keine Zeitzeugen, die sich erinnern, wie man zur optisch irreführenden Lösung kam. Auch alte Fachzeitschriften helfen nicht weiter. Wenn das Haus mal erwähnt wurde, dann nur wegen eines Bewohners, der Treffs für Fans von alten Saurer-Fahrzeugen organisierte. Oder wegen eines anderen, der wegen einer Steuerschuld abgetaucht war – und später als Teilhaber jenes Lokals wieder auftauchte, wo die Affäre um die Zürcher Sittenpolizei ihren Anfang nahm. Nette atmosphärische Farbtupfer, aber nicht gerade von architekturtheoretischer Relevanz.

Wo man trinkt oder stinkt

Wir haben da zum Glück eine eigene Theorie. Sie führt in der Zeit etwa 500 Jahre zurück zum hübschen Begriff «Anhänki». So wurden damals in Zürich allerhand Anbauten bezeichnet, richtig treffend allerdings nur dort, wo ein solcher tatsächlich gehängt wurde. Wie an der Schifflände hinter der Wasserkirche. Die Schiffleute, deren Zunfthaus dort stand, hatten offenbar derartigen Durst, dass sie eine Trinkstube aus Holz über die Strasse bauen liessen. Später wurde diese «Anhänki» mehrfach umgebaut, sodass sie heute optisch eine Einheit mit dem Mutterhaus bildet. Aber ursprünglich wird das anders gewesen sein.

Wir behaupten also: An der Albisriederstrasse wurde versucht, eine Zürcher Bautradition zu reanimieren. Wobei man dankbar sein muss, dass die Referenz ans Mittelalter nicht übertrieben wurde – hoffen wir mal. Optisch erinnert der Erker der Blechkiste nämlich verdächtig an einen anderen historischen Typ «Anhänki», wie man ihn vom Haus zum Schwert auf der Rathausbrücke kennt. Ein mehrstöckiger Anbau in einer Ecke, der einst direkt über der Limmat hing. Dafür gab es einen praktischen Grund: Er beherbergte die Latrinen.

GPS-Koordinaten 47.377887, 8.492985

