Notfallarzt lässt acht Stunden auf sich warten

Seit 1. Januar gibt es im Kanton Zürich eine einheitliche Nummer für die ärztliche Notfallversorgung: 0800 33 66 55. Sie ist gedacht für alle medizinischen Notfälle, bei denen ein Spitalaufenthalt nicht unmittelbar nötig ist. Betrieben wird die neue Nummer von der Ärztegesellschaft des Kantons Zürich (AGZ).

Dass beim Start der neuen Dienstleistung nicht alles auf Anhieb klappte, zeigt das Beispiel von Susanne F. (Name der Red. bekannt). Die 76-jährige Frau, die in Kloten wohnt, fühlte sich am 2. Januar gesundheitlich nicht wohl. Sie hatte hohes Fieber, und beim Husten schmerzten die Lungen.

So telefonierte sie kurz vor 16 Uhr ihrem Hausarzt, der war aber in den Ferien. Der Anrufbeantworter verwies sie ans Ärztefon. Diese Nummer war zu diesem Zeitpunkt bereits auf die neue Notfallzentrale umgeschaltet. «Dort wurde mir gesagt, es sei an diesem Tag sehr viel los, ich müsse mit Wartezeiten von mindestens drei bis vier Stunden rechnen.»

Susanne F. weint am Telefon

Susanne F. wartete. Um 17.30 Uhr wurde sie erneut kontaktiert. Um 21 Uhr klingelte das Telefon wieder. «Mir wurde gesagt, dass nochmals ungefähr vier Stunden verstreichen, bis der Arzt komme», sagt Susanne F. Sie protestierte wegen der langen Wartezeit und begann zu weinen, worauf die Frau am Telefon sagte, vielleicht dauere es auch weniger lang.

Susanne F. wartete weiter, bis sie schliesslich voller Sorgen ins Bett ging. Um 1 Uhr nachts klingelt das Telefon wieder. «Zuerst wollte ich gar nicht abnehmen», sagt sie. «Ich bekam Angst: Wer ruft mich schon um diese Zeit an?» Es war der Notfalldienst. Der zuständige Arzt diagnostizierte bei ihr eine Lungenentzündung.

Aktuell geht es Susanne F. ein wenig besser. Ihr Vertrauen in den Notfalldienst aber ist erschüttert: «Die Notfallnummer 0800 33 66 55 wähle ich garantiert nie mehr.»

Spitzentage in der Neujahrswoche

Geschäftsführer Thomas Biedermeier von der AGZ-Support AG bedauert den Vorfall mit Susanne F. «Eine Wartezeit von über acht Stunden, bis der Notfallarzt eintrifft, ist eindeutig zu lang», sagt er. «Unser Ziel ist, dass wir in 70 Prozent aller Fälle spätestens zwei Stunden nach dem Anruf beim Patienten sind.»

Seiner Meinung nach hat dieser Fall mit der neuen Notfallnummer nichts zu tun, sondern mit der Jahreszeit: «Der 1., 2. und 3. Januar waren absolute Spitzentage. Wir hatten alle Hände voll zu tun, unsere mobilen Patrouillen standen praktisch pausenlos im Einsatz.» Auch ohne die neue Nummer wären nicht mehr Patrouillen im Einsatz gewesen. «Susanne F. wurden zudem Alternativen zum Hausbesuch angeboten. Diese hat sie aber abgelehnt.»

«Schlicht zu wenig Ärzte verfügbar»

Susanne F. sei nicht die Einzige gewesen, die in den ersten Tagen nach Neujahr länger als üblich auf den Notfallarzt warten musste. Der Grund: In der ersten Januarwoche waren viele Arztpraxen ferienhalber geschlossen, hinzu kam, dass die Grippewelle erstmals so richtig ausgebrochen war. Biedermann: «Ich kann verstehen, dass viele Leute meinen, bei einem Notfall müsste der Arzt so schnell wie möglich vor der Haustüre stehen.» Aber an Tagen mit Spitzenbelastungen müsse man mit gewissen Wartezeiten rechnen.

AGZ-Präsident Josef Widler sagt gegenüber Tagesanzeiger.ch/Newsnet: «Wir hatten in den Tagen nach Neujahr schlicht zu wenig verfügbare Ärzte, deshalb kam es für die anrufende Bevölkerung zu längeren Wartezeiten.» Man befindet sich zurzeit noch in der Anfangsphase. Aus diesem Grund werde das neue Notfallsystem laufend optimiert.

Mehr Anrufe als erwartet

Der neue Zürcher Notfalldienst hat eine turbulente Startphase hinter sich. Gemäss Biedermann haben die Telefone in der ersten Januarwoche pausenlos geläutet. «Insgesamt sind nach dem Start deutlich mehr Anrufe bei uns eingetroffen, als wir erwartet hatten.» Zurzeit werden täglich 400 bis 500 Fälle bearbeitet, der Normalfall seien 300. Dieser Wert werde sich bis in einem Jahr auf 500 bis 700 Einsätze steigern, schätzt er.

