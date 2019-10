Notruf 117 ist in Zürich ausser Betrieb

Die Stadtpolizei Zürich hat festgestellt, dass die Notrufnummern 112 und 117 in der Stadt Zürich zurzeit nicht erreicht werden können, schreibt die Stadtpolizei Zürich heute Mittwochnachmittag in einer Mitteilung. Grund sei ein technisches Problem.

Die Polizei könne für Notfälle über die Hauptnummer 0 444 117 117 direkt erreicht werden.

Von Zürich nach Bern nach Zürich

Inzwischen ist ein Notfallkonzept aktiviert worden. Anrufe aus dem Festnetz werden an die Notrufzentrale der Kantonspolizei Zürich weitergeleitet. Notrufe aus dem Mobiltelefonnetz werden an die Kantonspolizei Bern weitergeleitet. Diese Notrufe werden durch die Einsatzzentralen an die Zentrale der Stadtpolizei Zürich weitergeleitet.

Spezialisten arbeiteten zurzeit mit Hochdruck daran, das Problem zu lösen, versichert die Polizei in der Mitteilung. Zurzeit könnten aber keine zuverlässigen Prognosen gemacht werden, wie lange der Unterbruch dauern wird. (pu)