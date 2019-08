Nur dem Baby war es wirklich wohl

Stosszeiten in öffentlichen Verkehrsmitteln sind selten ein Vergnügen. Die Sitzplätze sind rar, in den Gängen stauen sich die Fahrgäste, die Nerven liegen nach dem langen Arbeitstag blank. So auch gestern Montagabend im Tram der Verkehrsbetriebe der Stadt Zürich (VBZ). Sämtliche Sitze im prall gefüllten Fahrzeug waren bereits belegt – mit einer Ausnahme. Neben einer jungen Frau sass niemand.

Beim Näherkommen wurde auch klar weshalb: Die Frau gab ihrem Baby gerade gut sichtbar die Brust. Der Sitz neben ihr blieb leer. Keiner wagte es, den beiden zu nahe zu kommen. Die meisten wandten sich verwirrt ab. So richtig wohl schien es niemandem zu sein – ausser dem Baby.

Stillen, ja – aber bitte diskret

«Die anderen Fahrgäste haben sich vermutlich aus Taktgefühl nicht neben die Frau gesetzt. Einen Anspruch auf zwei Sitze hat eine stillende Mutter jedenfalls nicht», sagt VBZ-Sprecher Oliver Obergfell. Stillen sei in den Fahrzeugen der VBZ generell nicht untersagt, und es werde auch nie entsprechende Stillverbot-Piktogramme geben.

Umfrage Finden Sie Stillen in öffentlichen Verkehrsmitteln in Ordnung? Ja, das ist ganz natürlich

Nein, ich fühle mich dadurch gestört.

Abstimmen Ja, das ist ganz natürlich 73.8% Nein, ich fühle mich dadurch gestört. 26.2% 183 Stimmen Ja, das ist ganz natürlich 73.8% Nein, ich fühle mich dadurch gestört. 26.2% 183 Stimmen



Man vertrete eine sehr offene Haltung zum Thema, «und es ist ja auch nicht so, dass man im Tram täglich Scharen stillender Mütter antrifft», wie Obergfell sagt. Vielleicht hätte das Baby die ganze Fahrt über geschrien, wenn die Mutter es nicht gestillt hätte. «Das wäre bei den anderen Fahrgästen sicher auch nicht gut angekommen. Trotzdem ist es wünschenswert, wenn das Stillen in VBZ-Fahrzeugen diskret unter einem Tuch gehandhabt wird.»

Die Brust geben ist überall erlaubt

Christine Brennan, Geschäftsleiterin der Stillförderung Schweiz, hat kein Verständnis dafür, dass sich Fahrgäste von stillenden Müttern gestört fühlen könnten. «Diese Frau hat genauso ein Recht, in diesem Tram zu sitzen, wie alle anderen auch. Und in der Schweiz ist es grundsätzlich an allen öffentlichen Orten erlaubt, ein Baby zu stillen. Auch in öffentlichen Verkehrsmitteln», sagt sie. Ausserdem gebe es sicher einen guten Grund, weshalb sich die Frau ausgerechnet ein Tram zum Stillen ausgesucht habe. «Vielleicht stand sie unter Zeitdruck und musste pünktlich irgendwo sein. Da kann sie nicht kurz aussteigen und auf einer Bank stillen.»

«Die stillende Frau hat genauso ein Recht, in diesem Tram zu sitzen, wie alle anderen auch.»Christine Brennan,

Geschäftsleiterin Stillförderung Schweiz

Dem Kind in der Öffentlichkeit die Brust zu geben, mag zwar erlaubt sein, ist aber nicht jeder Fraus Sache. Die Stillförderung Schweiz hat deshalb vor rund sieben Jahren die mamamap lanciert, eine Gratis-App mit über 1000 öffentlich zugänglichen Orten wie Geschäften, Apotheken, Bibliotheken oder Restaurants, an denen Stillende und ihre Kinder willkommen sind.

Benimmregeln gibt es nicht

Die Stillorte sind auf einer Karte eingezeichnet, Nutzerinnen können die Karte mit ihren eigenen Angaben ergänzen. «Die mamamap ist vor allem in den kälteren Jahreszeiten praktisch, wenn man unterwegs einen Raum suchen muss, in dem man an der Wärme und in Ruhe die Brust geben kann», sagt Brennan.

Verbindliche Regeln oder einen Knigge fürs Stillen gibt es laut Brennan nicht. Einem Baby die Brust zu geben, gehöre einfach zum Leben und sei in Ordnung. «Natürlich gibt es jene, die mit ihrem Verhalten anecken und für Diskussionen sorgen. Aber die meisten Mütter geben ihrem Kind sehr diskret die Brust.»

Weltstillwoche vom 14. bis 21. September 2019

Die Weltstillwoche steht unter dem Motto «Empowering Parents». Dabei geht es insbesondere auch um die Bedeutung des sozialen und arbeitsrechtlichen Schutzes für die Elternschaft, denn eine Elternzeit hilft auch, das Stillen zu erleichtern. Zwar gelten seit 2014 gemäss Arbeitsrecht bezahlte Stillzeiten während des ersten Lebensjahrs des Kindes. Mütter haben somit das Recht, sich fürs Stillen oder für das Abpumpen von Milch die dazu nötige Zeit zu nehmen. Doch die Praxis sieht anders aus. Frauen haben es schwer, diese Stillzeit einzufordern.

Während einer Woche sind diesem und weiteren Themen rund um Elternschaft, Elternzeit und Stillen verschiedene Veranstaltungen gewidmet. Informationen dazu finden sich hier.