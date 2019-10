Partyfeeling auf dem Spinning-Velo. Muss das sein?

Nein

Gegenüber Indoor-Sportarten mit Konditions­effekt war ich schon immer skeptisch. Warum soll man drinnen in einem Raum Velo fahren oder auf einem Laufband rennen, wenn man sich gratis an der frischen Luft fortbewegen kann?

Bei Open Ride, einem 45-mi­nütigen Training auf dem Velo, kommen neben der problematischen Kammerspiel-Situation weitere Dinge dazu. So ist es beispielsweise abgesehen von etwas Discolicht dunkel. Wenn es etwas gibt, das ich als Bürogummi in meiner freien Zeit brauche, dann ist es ­Tageslicht. In den ersten fünf Minuten bekomme ich beinahe eine Panikattacke und schmiede Pläne, wie ich der Situation entkommen kann. In Ohnmacht fallen? Rausrennen?

Allerdings weiss ich nicht mal, wie ich vom Velo loskomme – meine Spezialschuhe stecken im Pedal fest. Auch der nervöse Electrosound, der unsere Gruppe antreiben soll, nervt schon nach wenigen Minuten. Genauso wie die Tatsache, dass die Instruktorin auf Englisch immer wieder mal ein aufmunterndes «Yeah» in die Runde wirft, das alle mantramässig und mit total guter Laune wiederholen.

Als Anfängerin komme ich kaum nach mit der Treterei.

Warum sind in dieser Trendsportszene eigentlich alle immer so happy, und warum sprechen alle Englisch? Ich mache mir solche Gedanken, weil mir trotz Anstrengung langweilig ist. Wir müssen nur in die Pedale treten, uns mal nach links oder rechts drehen, aufstehen und wieder absitzen. Die Bewegungen sind einfach; das Tempo ist ambitioniert. Als Anfängerin komme ich kaum nach mit der Treterei. Ich bewege mich viel langsamer als die anderen, fühle mich unsportlich und mit dem XL-Shirt, in dem ich manchmal auch schlafe, falsch angezogen. Offenbar mögens die Frauen hier lieber eng: Sport-BH und Yogahosen.

Höchst unangenehm ist mir auch die Sache mit dem Schweiss: Man schwitzt bei Open Ride wie blöd. Ich bevorzuge die leichte Transpiration und trenne zudem die Dinge gerne: Wenn ich wirklich Sport machen möchte, bewege ich mich allein und draussen. Wenn ich feiern möchte, ziehe ich durch die Clubs.

Gute-Laune-Sport, der so tut, als sei er eine Party, obwohl man danach drei Stunden einen roten Kopf hat, ist nichts für mich.