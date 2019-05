Person stirbt bei Brand in Zürich-Wiedikon

Kurz vor 07.30 Uhr brannte es heute Dienstag in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Bertastrasse im Zürcher Stadtkreis 3. Während der Löscharbeiten stiessen die Rettungskräfte der Berufsfeuerwehr von Schutz & Rettung Zürich auf eine tote Person, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilt. Die Identität des Opfers ist bislang noch unbekannt. Die Stadtpolizei Zürich und das Institut für Rechtsmedizin haben diesbezüglich Abklärungen eingeleitet.

Als die Rettungskräfte beim Haus eintrafen, war die die Haupteingangstür veschlossen Daher hätten sich die Angehörigen der Berufsfeuerwehr entschieden, «via Anstellleiter einen Löschangriff von aussen zu starten und über ein Zimmerfenster in die Wohnung einzusteigen», heisst es in der Mitteilung weiter. Ein teilweise im Vollbrand stehender Raum habe innert weniger Minuten gelöscht werden können. Andere Wohnungen im Haus seien durch das Feuer nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Wieso das Feuer im Mehrfamilienhaus ausgebrochen ist, ist ebenfalls noch nicht geklärt. Detektive der Stadtpolizei Zürich, Brandermittler der Kantonspolizei Zürich sowie vom Forensischen Institut Zürich untersuchten die Ursache, schreibt die Polizei. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 80‘000 Franken. (sip)