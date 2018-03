Pfeifkonzert am Opernball

Mit dem Ruf «Alles Walzer!» eröffnete der Zürcher Opernhaus-Intendant Andreas Homoki am Samstagabend den Opernball. Und die Zürcher Noblesse stellte unter Beweis, dass sie durchaus wienerisch daher kommen kann, wenn sie will. Roter Teppich, Gala-Diner vom Baur au Lac (Hummer Rillette und Osciètre Perlen), Champagner und charmantes Geplauder. Und natürlich Walzer.

Fast dreissig Debütantenpaare tanzten die Zigeuner-Quadrille (Pantalon) von Johann Strauss (Sohn), wie sie es in der Tanzschule Kaiser gelernt hatten. Ein anderes aussergewöhnliches Zusammentreffen fand nicht im Rampenlicht statt: Da näherte sich die Primaballerina des Balletts Zürich, Katja Wünsche, einem Mann, der am Ehrentisch sass, und bat ihn um ein Autogramm. «Wer ist das», raunten die meisten Frauen, was die meisten Männer fassungslos machte: Es handelte sich um den ehemaligen deutschen Fussballer Otto Rehagel, der als Trainer 2004 die Griechen zu Europameistern machte.

Die Aufforderung des Startenors

Doch kurz zuvor war der Teufel los. Der Walisische Bassbariton Bryn Terfel sang die Arie «Son lo spirito che nega» des Mefistofele aus der gleichnamigen Oper von Arrigo Boito kraftvoll – und als er anfing, laut durch die Finger zu pfeifen, wie es der Komponist vorsieht – schreckten nicht wenige der Gäste zusammen.

Dann aber forderte der Starsänger das Publikum auf mitzupfeifen, und dieses liess sich nicht lange bitten. Das darauf folgende Pfeifkonzert dürfte als lautestes in die Geschichte des Opernhauses eingehen. Als fröhlichstes sowieso, ging ihm doch keine Premiere voraus, die durchgefallen war. Eine Frau wird hoffen, dass damit das Zürcher Opernpublikum wenigsten für einen Tag ausgepfiffen hat: Simone Young, welche die Darbietungen als Dirigentin der Philharmonia leitete, ist nämlich heute Sonntagabend schon wieder im Einsatz: Sie dirigiert die Wiederaufnahme des Parsifal.

Doppelt Glück

Die Debütantinnen und Debütanten sind zwar jeweils einer der Höhepunkte des Zürcher Opernballs, doch standen auch andere junge Menschen im Mittelpunkt. Der Erlös der Benefizveranstaltung fliesst nämlich in das Education Programm des Opernhauses, das mit speziellen Angeboten Kinder und junge Erwachsene mit Oper und Ballett vertraut machen will.

Und dann gibt es noch einen aussergewöhnlichen Glückspilz zu erwähnen, der allerdings hier namenlos bleibt. Er wurde aufgerufen, als der erste der fünf Hauptgewinne gezogen wurde – nennen wir ihn Hans im Glück. Beim zweiten Hauptgewinn hiess der Gewinner wieder – Hans im Glück.

(Tages-Anzeiger)