Pläne für Zürcher Kaserneneareal geplatzt

Der Frust beim kantonalen Baudirektor Marus Kägi (SVP) sass nach der Niederlage von heute Vormittag tief. Die bürgerlichen Parteien hätten gerade die Bemühungen von vielen Jahren kaputtgemacht, sagte er. Dies, nachdem sich der Kantonsrat äusserst knapp dagegen ausgesprochen hatte, Geld für die Sanierung der Zeughäuser auf dem Zürcher Kasernenareals zu bewilligen. 91 Stimmen wären nötig gewesen, aber nur 88 kamen zusammen. Damit kommt es nach 40 Jahren ergebnisloser Planung zu einem weiteren Stillstand.

Die kontrovers diskutierte Frage war, ob sich der Kanton mit 30 Millionen Franken an der Renovation der denkmalgeschützten Zeughäuser im hinteren Teil des Areals beteiligen soll, wenn die Stadt Zürich diese im Baurecht übernimmt. Der Baudirektor hatte sich dafür ausgesprochen, weil der Kanton als Besitzer während Jahrzehnten den Unterhalt vernachlässigt hatte. Ein Teil der Zeughäuser ist heute nicht zugänglich. Der Masterplan fürs Areal, den Kanton und Stadt seit 2013 gemeinsam ausgearbeitet haben, sah dort eine sanfte Entwicklung vor mit Kleingewerbe, Kunst, Kultur und öffentlichen Räumen.

Alles, was am rot-grünen Zürich zuwider ist

Doch SVP, FDP und EDU hielten wenig davon. Sie fanden, die Stadt Zürich solle die Kosten für die Instandsetzung alleine tragen. In der langen Debatte wurden die Pläne für die Zeughäuser unter anderem in einen Zusammenhang mit der Besetzerszene und der Roten Fabrik gebracht – mit einer Kultur, die den Bürgerlichen am rot-grünen Zürich zuwider ist.

Laut Kägi dürfte es nun darauf hinauslaufen, dass der Kanton auch den hinteren Teil des Areals auf eigen Faust saniert und dann entscheidet, wie man diesen nutzt. Die Hoheit über Polizei- und Militärkaserne, den vorderen Teil des Areals, will der Kanton ohnehin behalten. Dort soll unter anderem ein Bildungszentrum für Erwachsene eingerichtet werden. Die Kasernenwiese, heute zur Hälfte vom Polizeigefängnis belegt, soll in einen Park verwandelt werden.

