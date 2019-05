Platz für 350 Schülerinnen und Schüler

Das Quartier Albisrieden boomt und wird auch in Zukunft wachsen. Gemäss aktuellen Prognosen wird die Schülerzahl dort bis 2023 um fast einen Drittel zunehmen. Dass unter diesen Umständen mehr Schulraum nötig ist, finden auch die Zürcher Stimmberechtigten: 84,4 Prozent von ihnen haben am heutigen Abstimmungssonntag ein Ja zum Bau der Schulanlage Freilager in die Urne gelegt.

Schulhaus mit Doppelsporthalle und Schwimmanlage: Die neue Schulanlage Freilager (Visualisierung: Planergemeinschaft SA Freilager)

63,3 Millionen Franken kostet der geplante Neubau samt Doppelsporthalle und Schwimmanlage. Der zweistöckige Bau wird Raum für 15 Primar- und drei Klassen der Heilpädagogischen Schule bieten und kann als Tagesschule geführt werden. Die Sport- und Aussenanlagen stehen der Quartierbevölkerung ausserhalb der Schulzeit als Begegnungsort zur Verfügung.

Alle Parteien haben im Vorfeld der Abstimmungen die Ja-Parole gefasst – mit Ausnahme der Grünen. Sie lehnten das Bauprojekt mit der Begründung ab, dass die Anlage den Bedarf an Schulraum im Quartier nicht decke. Es war das erste Mal in der Geschichte der Partei, dass sie gegen ein Schulhaus votierte. (Tages-Anzeiger)