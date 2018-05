Plötzlich hat es Hanfpflanzen im Regal

Das Bild wäre vor einigen Jahren noch unvorstellbar gewesen. In Zürichs Läden mit Gartenzubehör stehen zwischen Lavendel, Rosen oder Basilikum derzeit vielerorts Hanfstecklinge. Was einst illegal blühte, ist heute frei für alle zugänglich und kann auf dem Stadtbalkon angebaut werden.

Dass in Zürich derzeit viel CBD-Hanf angepflanzt wird, weiss Daniel Bottlang. Er betreibt in Stettlen an der Grenze der Kantone Aargau und Zürich eine Bio-Kräutergärtnerei. Im letzten Jahr verkaufte er während der ganzen Saison insgesamt 50 Hanfstecklinge. In diesem Jahr sind es seit Saisonbeginn 200 pro Woche. «Die Leute setzen in diesem Jahr auf Eigenanbau», sagt Bottlang. Sein Geschäft brummt, obwohl seine Biopflanzen rund einen Drittel teurer sind als jene ohne Bio-Zertifikat. 15 Franken kostet das Stück bei der Gärtnerei Botti.

Nicht alle profitieren vom Boom

Auch bei den Grossproduzenten hat der Verkauf von CBD-Hanf in diesem Jahr noch einmal angezogen. Grossproduzent Marry Jane zum Beispiel verkauft derzeit beinahe 10'000 Stecklinge pro Woche, die Hälfte davon in der Schweiz. Ähnlich sieht es beim Grossproduzenten Bio Safety aus. «Wir kommen mit der Produktion gar nicht nach», sagt Gianni Costanzo, einer der Gründer des Zürcher Produzenten für CBD-Produkte. Er verkauft derzeit rund 25'000 Stecklinge pro Monat.

Seit der Einführung von CBD-Gras vor etwas mehr als einem Jahr wurden auch die Hanfpflanzen mit den typischen zackigen Blättern ins Sortiment von Läden für Hobbygärtner aufgenommen.

Video: Die weltweit ersten Hanfzigaretten aus der Schweiz

Die Produktion von CBD-Hanfzigaretten im Video.

Vom jetzigen Boom profitieren allerdings nicht alle. Zum Beispiel Veg and The City, ein Laden mit Artikeln für sogenanntes Urban Gardening. Er hat bereits im vergangenen Jahr CBD-Stecklinge angeboten. Aber: Während die Stecklinge 2017 während kurzer Zeit ausverkauft waren, gibt es im Moment, etwa im Laden an der Europaallee, noch zahlreiche Stecklinge zu kaufen. Auch Greenpassion, ein Zürcher Anbieter für CBD-haltige Produkte, spricht von einem deutlichen Rückgang der Verkäufe von Setzlingen. Beide sehen den Grund im steigenden Konkurrenzdruck: Mehr Läden haben CBD-Hanf im Sortiment, und dadurch entstünde ein Überangebot.

«Das Geschäft ist schwieriger geworden»

Konkurrenzdruck und Überangebote – zwei Worte, die man immer wieder hört, wenn man mit hiesigen Produzenten von CBD-Hanf spricht. Die Gesamtabsätze für alle CBD-Produkte steigen europaweit massiv. Die Anzahl sogenannter Coffeeshops in der Schweiz ist in den letzten Jahren explodiert – die Zollbehörde spricht derzeit von schweizweit 600. «Doch für die kleinen Läden ist das Geschäft schwieriger geworden», sagen etwa die Betreiber von Greenpassion, einem Händler für Hanfprodukte.

Die Schweizer Grossverteiler Migros und Coop beobachten den CBD-Trend ebenfalls. Coop führt schon seit längerem CBD-Zigaretten. Setzlinge waren bislang aber noch kein Thema. Anders bei der Migros. Dort prüfe man derzeit die rechtlichen Rahmenbedingungen, wie eine Sprecherin sagt. Einen Schritt weiter gehen Gärtnereien wie etwa Meier Gartenbau in Dürnten. Im Juni wird das Gartencenter ebenfalls CBD-Setzlinge ins Sortiment aufnehmen – und in einer Broschüre seine Kunden über die einst illegale Pflanze informieren. (Tages-Anzeiger)