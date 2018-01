Plötzlich sind alle für eine schlankere Stadtverwaltung

Das Timing verleiht dem Plot die besondere Würze. In eineinhalb Monaten wählen die Zürcherinnen und Zürcher neun Köpfe in die Stadtregierung, aber wenige Tage davor wird der Gemeinderat voraussichtlich beschliessen, dass das ein Fehler ist. Dass es gescheiter wäre, sich auf sieben Stadträte zu beschränken. So, wie das die Volksinitiative «7 statt 9» verlangt, die eine Gruppe um den parteilosen Ökonomen Stefan Mühlemann lanciert hat, um eine Reform anzustossen, welche die Verwaltung schlanker und effizienter macht.

Die Initiative, zurzeit noch in der vorberatenden Kommission, dürfte im Gemeinderat auf eine knappe Mehrheit kommen. Zum Missfallen des amtierende Stadtrats, der sie ohne Gegenvorschlag ablehnt. Mehrheitsfähig geworden ist das Anliegen, weil im Wahlkampf nach den bürgerlichen Parteien nun auch die Grünliberalen postuliert haben, Zürich wäre mit sieben Stadträten besser dran. Selbst wenn das eigene Ambitionen auf einen Sitz erschwert.

Die Grünliberalen machen einen konkreten Vorschlag, wie die Verwaltung zu ordnen wäre. Grob skizziert, solle man erstens: die Liegenschaften aus dem überladenen Finanzdepartement nehmen und dem Hochbau zuteilen. Zweitens: Soziales und Gesundheit zusammenlegen. Drittens: den Tiefbau mit den Betrieben für ÖV, Wasser und Strom vereinen. Damit liefert die Partei die Stossrichtung nach, deren Fehlen der Stadtrat den Initianten vorwirft.

Kein rein bürgerliches Anliegen

Vor den Grünliberalen hat vor allem die FDP Farbe für die Initiative bekannt. Besonders prominent in der Person von Tiefbauvorsteher Filippo Leutenegger, der damit quer zur offiziellen Haltung des Stadtrats steht. Die CVP ist skeptisch, zieht aber wegen des bürgerlichen Wahlpakets mit. Wegen solcher Positionsbezüge hat «7 statt 9» in der öffentlichen Wahrnehmung einen Rechtsdrall. Das ist laut dem Initianten Mühlemann aber ein Missverständnis. Er selbst verortet sich im linksliberalen Milieu. Es gehe ihm nicht um Leistungsabbau, sondern nur um den Abbau von Doppelspurigkeiten – davon versucht er auch Politiker links der Mitte zu überzeugen.

Lange war aus diesem Lager nur von Elmar Ledergerber bekannt, dass er die Initianten unterstützt. Der frühere SP-Stadtpräsident hatte einst erfolglos eine ähnliche Reform angestossen. Inzwischen hat sich bei der Linken hinter den Kulissen aber etwas getan – vermutlich auch mit Blick auf den Wahlkampf.

Den Abbau zweier Stadträte hält man zwar nach wie vor für den falschen Ansatz, wie linke Gemeinderäte auf Anfrage sagen. Damit schwäche man bloss die demokratisch legitimierten Amtsträger und stärke die nicht legitimierten, also die Verwaltungskader. Was das für Folgen haben kann, hat der Skandal um die eigenmächtige Amtsführung beim ERZ vor Augen geführt.

Offen zeigt man sich bei der Linken aber für das Kernanliegen der Initianten, eine Verwaltungsreform anzustossen. Der Staatsapparat sei in Zürich zum Teil tatsächlich unnötig kompliziert, heisst es etwa bei der AL: zu viele Ämter, zu viele Überschneidungen. Und bei der SP ist zu hören, man solle historisch gewachsene Strukturen hinterfragen.

Deshalb gibt es seitens von SP und AL zurzeit Bemühungen, der alternativlosen Ablehnung der Initiative durch den Stadtrat etwas entgegenzuhalten. Der Weg eines Gegenvorschlags sei jedoch verbaut, heisst es, weil ein solcher sich auf die gleiche Ebene beziehen müsse wie die Initiative. Diese Ebene ist die Gemeindeordnung, und dort lässt sich bloss an der Zahl der Stadträte und Departemente schrauben. Es gab in der vorberatenden Kommission daher einen Versuch der Linken für einen indirekten Gegenvorschlag. Man wollte beim Stadtrat einen Plan für eine Verwaltungsreform in Auftrag geben, umsetzbar ab 2022. Eine der Vorgaben: Die Zahl der Verwaltungsabteilungen solle klar reduziert werden. Das hätte aber die Kompetenzen des Parlaments überschritten.

Die Last-Minute-Alternative

Als Alternative bleibt SP und AL nach verbreiteter Ansicht, einen Vorstoss einzureichen, der den Stadtrat zu einer Reform anregt. In der Hoffnung, die Initianten würden «7 statt 9» dann zurückziehen. Das klappt höchstens, wenn sich eine breite Allianz für diesen Plan gewinnen lässt. Sonst, heisst es etwa bei den Grünliberalen, halte man sich lieber an die Initiative – trotz eines gewissen Unbehagens, dass der Ansatz über die Reduktion der Stadträte etwas forciert sei. Aber es müsse sich etwas bewegen.

Ganz egal, ob der Gemeinderat in den kommenden Wochen die Unterstützung für «7 statt 9» beschliesst: Die wirkliche Prüfung würde an der Urne folgen. Als die Zürcherinnen und Zürcher 1989 einen ganz ähnlichen Entscheid zu fällen hatten, sagten 54 Prozent Nein.

