Plötzlich ziehen hier Touristen ein

Daniel von Rüti stösst einen langen Seufzer aus. «Ich fühle mich ohnmächtig», sagt er. Seit Monaten wehrt er sich gegen das Geschehen in einem Haus direkt bei den Viaduktbögen an der ­Josefstrasse im Kreis 5. Dort betreibt die Punktfünf GmbH die Viadukt-Apartments: Sie vermietet die Wohnungen der Liegenschaft an Touristen. Wer am kommenden Freitag dort absteigen will, zahlt 430 Franken für eine Nacht in einer 4-Zimmer-Wohnung. «Das sollten Wohnungen für Quartierbewohnerinnen und Quartierbewohner sein», ärgert sich von Rüti, der in der Nähe wohnt.

Nach dem Umbau sah erst alles danach aus, als seien normale Wohnungen entstanden, wenn auch teure. Doch dann übernahm die Punktfünf GmbH elf von zwölf Wohnungen und machte diese zu einer Art Hotelzimmer. Seither geht von Rüti mit Verbündeten dagegen vor. Denn täglich würden neue Leute einziehen, Mietautos umherkurven, Taxis im Halteverbot stoppen. Die Kritiker meldeten sich mehrfach bei der Verwaltung und schalteten sogar einen Anwalt ein. Ohne Erfolg. «In einer Stadt, in der eine Gelateria am See wegen ein paar Zentimetern ihr Logo abmontieren muss, kann die Verwaltung eine Wohnung von einem Hotel nicht unterscheiden», ärgert sich von Rüti.

Die Stadt sagt: alles legal. Es handle sich an der Josefstrasse um eine Wohnnutzung in Form von Apartments. Eine bewilligungspflichtige Nutzungsänderung in ein Hotel liege nicht vor, sagt eine Sprecherin des Hochbaudepartements. Typische Hotelmerkmale wie Réception, ­Küche, Speisesaal, Wäsche- und Reinigungs- beziehungsweise Zimmerservice würden nur «partiell und in untergeordnetem Mass» angeboten.

Die Firma will wachsen

Die Viadukt-Apartments sind nur ein Beispiel für ein Geschäftsmodell, das in Zürich seit einiger Zeit immer populärer wird: möblierte Apartments, die gezielt Touristen angeboten werden. Andere Anbieter heissen Le Bijou, Casa Heinrich oder Inside Five. Das Geschäft ist eine Mischform aus Airbnb-Angebot, wo Wohnungen untervermietet werden, und Aparthotels, die eine Bewilligung brauchen, da sie wie Hotels einen umfangreichen Service bieten.

Die Hotelbranche beobachte das Phänomen, sagt Martin von Moos, Präsident des Zürcher Hotelier-Vereins. «Wir haben hier ein Schlupfloch im Gesetz», sagt er. Doch die Nachfrage beweise, dass es ein Bedürfnis nach solchen Angeboten gebe. Der Verband will mit den neuen Anbietern zusammenarbeiten. Soeben hat der nationale Verband die Kategorie «Serviced Apartments» in seine Klassifikation aufgenommen. Einschliessen statt ausgrenzen. Auf diese Art habe man es auch geschafft, dass Airbnb in Zürich eine City Tax bezahle. Bislang funktioniere der Ansatz. Trotz grösserer Konkurrenz steigt in Zürich die Auslastung der Hotelbetten.

«Das Geschäft läuft gut, wir möchten es weiter ausbauen», sagt Fiorenzo D’Apollonio. Er betreibt die Viadukt-Apartments an der Josefstrasse und vermietet weitere Wohnungen in anderen Liegenschaften in der Stadt im gleichen Stil. Der Hauseigentümer habe nach der Sanierung Mühe bei der Vermietung der Wohnungen gehabt. Da wurde seine Firma vorstellig und mietete zehn Wohnungen.

«Bis jetzt weigert sich die Stadt, das Problem zu erkennen.»



Daniel von Rüti, Anwohner

Diese vermietet sie auf der eigenen Website und via Onlineplattformen wie Booking.com und Expedia. Airbnb ist keine Option, da die Plattform noch keine «Business to Business»-Lösung anbiete. Besonders Touristen aus dem arabischen Raum und aus Asien nutzten das Angebot. «Sie können selber kochen und mit der ganzen Familie in einem Apartment wohnen», sagt er. Teilweise bezogen auch Angestellte von umliegenden Firmen die Wohnungen.

D’Apollonio will noch mehr Zürcher Wohnungen in Halb­hotels verwandeln. Er ist sich bewusst, dass er einige Menschen im Quartier verärgert hat. Das hätten sie ihm zu spüren gegeben. Die Kritik könne er aber ­­nur begrenzt nachvollziehen. «90 Prozent unserer Gäste reisen mit den ÖV an, geben hier ihr Geld aus und wertschätzen das Quartier», sagt er. Er habe auch positive Rückmeldungen erhalten. Einige Anwohner quartieren bei ihm auch mal Verwandte ein, die zu Besuch sind. «Wir sind nicht der Treiber hinter Wohnungsnot und steigenden Mietpreisen.»

Kein Unterschied im Recht

Anders sieht das Anwohner von Rüti: Diese Wohnungen würden brutal auf Rendite gedrückt. «Mein Vermieter hat schon gewitzelt, er wolle unsere Wohnung ebenfalls so nutzen.»

Walter Angst, AL-Gemeinderat und Sprecher des Mieterverbands, ist der Meinung, dass eine Regulierung solcher Angebote die Wohnungsnot in Zürich etwas lindern könnte. Es drängten immer mehr Anbieter auf den Markt. Der politische Kampf für eine bessere Regulierung ist allerdings langwierig. Businessapartments und Hotels werden im Baurecht wie gewöhnliche Wohnungen behandelt. Diese Regel vernichte Wohnraum für Zürcherinnen und Zürcher, lautet die Kritik der Linken.

Das zeigte sich zum Beispiel an der Europaallee. Dort beträgt der vorgeschriebene Wohnanteil 40 Prozent. Ein relativ grosses Stück dieses Anteils schöpft das 25-Hours-Hotel ab, das 170 Zimmer bietet.

Die Politik ist dran

Bereits 2009 wollte der damalige AL-Gemeinderat Niklaus Scherr diese Praxis abschaffen. In einer Motion forderte er, dass Zweitwohnungen, Hotelnutzungen und Businessapartments nicht mehr dem Wohnanteil zugerechnet werden dürfen. Für die Europaallee hätte dies bedeutet, dass anstelle der 170 Hotelzimmer Wohnungen entstanden ­wären. Das Hotel hätte in einen Bürobau ausweichen müssen. Und für das Semihotel Viadukt- Apartments hätten die Betreiber eine Umzonung gebraucht.

Die damalige links-grüne Ratsmehrheit stellte sich zwar hinter Scherrs Motion, passiert ist trotzdem wenig. Der Grund: Der Stadtrat wollte (und will) sie nicht umsetzen. Es würde dem Tourismus schaden, schrieb er. Auch die Wirtschaft sei ange­wiesen auf Zweitwohnungen. Der Gemeinderat hingegen bekräftigte die Forderung mehrmals und gab einen Bericht in Auftrag, der Anfang 2018 veröffentlicht wurde. Darin schätzte man den Zweitwohnungsbestand auf 3,8 Prozent (Ende 2017), was rund 8400 Wohnungen entspricht. Angebot und Nachfrage würden wahrscheinlich leicht steigen, heisst es.

Die Stadtregierung deutete die Befunde als Bestätigung, Scherrs Forderung weiterhin abzulehnen. Es gebe keinen unmittelbaren Bedarf, einzugreifen, schrieb die Regierung. Es werde jedoch eine Abgabe auf Zweitwohnungen geprüft.

Ob der Gemeinderat an Niklaus Scherrs Motion, die bald ihren zehnten Geburtstag feiert, festhält, ist offen. Die zuständige Kommission berät derzeit das Geschäft. Laut dem Präsidenten steht es kurz vor dem Abschluss. Aufgrund der links-grünen Dominanz wäre es erstaunlich, wenn das Parlament das Anliegen fallen lassen würde.

Daniel von Rüti kann es kaum glauben, dass dieser Kampf schon derart lange dauert. «Bis jetzt weigert sich die Stadt einfach, das Problem zu erkennen.»

(Tages-Anzeiger)